NISTE ZNALI ŠTA RADITE: Toša u svom stilu razgovarao sa Lukom i Anitom o trudnoći, oni blistaju jer će postati roditelji (VIDEO)

Nema bežanja od odgovora.

U Beloj kući nije bilo bežanja sa odgovorima kada je Toša nastupio na scenu i krenuo da ispituje odnos Luke i Anite.

- Šta ćem sad - započeo je Toša sa pitanjem.

- Čekamo bebu - srećno je rekla Anita.

- To je baš lepo - nastavio je Toša.

- Jeste, to je samo šok - nadovezala se Anita.

- E jeste niste znali šta radite - provocirao je Toša.

- Jesmo, nego nismo ciljano išli to da radimo, nismo pazili - priznala je Anita.

- Obično kad se ne paziš ne možeš da očekuješ da ćeš biti trudna - nastavio je Toša i dodao:

- A gde je Luka da i njemu čestitam.

- Jel znaš šta piše na deklaraciji guarane - pitaao ju je Toša.

- Zabranjeno za trudice... Luka, Luka traži te Toša - rekla je Anita.

- O luka čestitam, da ste mi živi i zdravi, kako se osećaš - započeo je Toša.

- Ne mogu da verujem da pored mene leži žeza koja nosi moje dete. Imam tek sad osećaj da treba da radi test. Ne mogu i dalje da realizujem. Velika odgovornost, poigodili su me komentari pa onda nisu. Voleo bih da sam napolju podelio te radosti sa svojima oči u oči - iskreno je rekao Luka.

- Šurili su je hormoni - dobacio je Toša

- Za utehu u prošloj trudnoći sam bila mirna - dobacila je Anita.

- Ne znam gde ćemo, ne znam kako ćemo, ne znam gde ćemo ali zanam da ćemo zajedno - rekao je Luka i dodao:

- Želeo sam da još jednom postanem otac, nemam ja više 20 godina nego 30. Lepa vest. Jel si preneo Biserki ovu vest.

- Jesam - odgovorio je.

- Kakav ti je osećaj jel devojčica ili dečak - pitala ga je Anita.

- Devojčica - jasno je rekao Toša.

- Ja znam da volim decu, koliiko volim svog sina, znam koliko Anita voli svoje dete. Nikad me nije povredila, ja nju nisam vređao - otvorio se Luka i pitao Tošu:

- Pošto je mene Bora izabrao za odabrane jel možemo zajedno da spavamo

- Ne - kratko je odgovorio Toša i nastavio:

- Čestitam još jednom samo nemoj da nasedaš na hormone.

- Njoj hormoni već sad rade - našalio se Luka.

- On je mebni već rekao da ja izlazim odavde u drugom stanju, kad eto ispade upravu- rekla je Anita.

- Anita smanji gazirano, Luka nemoj da joj dozvoliš da pije puno guarana - rekao je Toša pri odlasku.

- Kako ti komenatroišeš novonastalu sitauciju - pitao je Toša Saleta Luxa.

- Ona očajnički traži figuru da se veže. Čestitao sam im, neka je dete živo i zdravo - jasno je rekao Lux.

- Čestitam ti Anđelo, postaćeš ujak - bockao je Toša.

- Boro jel ste se dogovorili sve za večeras - pitao je Toša.

- Ne igram ni sa kim, neću da se igram tako, odustajem Tošo, ovaj mali me provocira - prerkinula ih je Aneli.

- Sve podržavamo, ko god da igra mi ćemo doći da ispoštujemo - rekao je Luka.

Autor: T. Mladenović