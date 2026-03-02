AKTUELNO

RAZVEZAO JEZIK U SVOM STILU: Ivan jedva dočekao da isproziva odnos Teodore i Bebice, a evo šta kaže o ĐUKIĆU! (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru.

- Kako gledaš na to što se dešava između Bebice, Teodore i Filipa? - upitao je Darko.

- Što se više Filip i Teodora odupiru, mi učesnci vidimo sve jasnije da nešto postoji među njima. Bebica je turni oblak. On je taj koji gasi potencijal. Filip je juće bio preko sat vremena u kabini. Trebalo je da me šiša, a on je sređivao sve vreme intimnu regiju, zbo. Sredio se, baš fino - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

