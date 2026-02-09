AKTUELNO

On nosi kecelju, a ona mu meri na sat: Ivan jedva dočekao da isproziva Teodoru, žestoko potkačio i Anđela! (VIDEO)

U svom stilu!

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće. 

- Moram da navedem Saru Stojanović. Ona nema samopouzdanje i to vodi ka nespobonosti i nesigurnosti. Ja bih naveo Neria jer je jako lenj i nesposoban je da to prebrodi. Ja smatram i Ivana Marinkovića jer mislim da smo mogli mnogo više da priuštimo - govorio je Miki Dudić.

Dočekao svojih pet minuta: Luka opleo po Aneli i Asminu, uveren da će jedno drugom preći preko svega! (VIDEO)

- Ovde sam tri dana i neću previše da pametujem. Ja nisam nesposobna, ali ima prostora da kažem i ne želim nikoga da uvredim dok ne upoznam bolje. Neko ko može mnogo više su mlađi ljudi, a vi koji ste godinama ste pokazali sebe. Ja mislim da Milan može mnogo više nego što je do sada. Ja ne želim da osuđuje Neria jer se možda nije snašao, ali možda može više. Vi sa 20 godina možete da kidate. Ova lepotica, Vanja Prodanović, može mnogo više da pruži jer je jako talentovana za mnoge stvari - govorila je Ivana Stajl.

- Prvo mesto Anđelo i to u nekim teškim životnim situacijama, kao kad dođe da je nešto radio sa Milicom, a on ode kod Terze i kaže mu da mu lupi šamar. Filip Đukić je nesposoban da jedan svoj odnos ozvaniči i kaže šta ima sa devojkom. On ne može da prizna svoja sr*nja i svake srede je pokazao koliko je nesposoban - pričao je Dača Virijević.

Maja da je dala zeleno svetlo nikad ne bi bio sa tobom: Jakšićka žestoko udarila na vezu Anite i Luke, pobednica Elite 7 opako ponižena! (VIDEO)

- Prva najnesposobnija osoba je Teodora Delić jer kad je sa Bebicom jede kao gospođa. Ona mu meri na sat, on nosi kecelju, a ona sedi u ćošku. Ona čim nije sa Bebicom ide na tegle i konzerve. Jedan bivši ljubavni par, a to su osobe koje zavise od svojih majki i to su Sara i Anđelo - pričao je Ivan Marinković.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

