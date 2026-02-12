Dača razvezao jezik: Jedva dočekao da izogovara Terzu i Sofiju zbog brutalne svađe! (VIDEO)

Likuje kao nikad!
Dača Virijević ćaskao je sa Draganom Stojančević o Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi, te ih je žestoko izogovarao zbog svađe.
- Sofija i Terza sinoć nisu imali zadatak da se svađaju - rekao je Dača.
- Nisu? - upitala je Dragana.
- Nisu, kaže Milan sinoć. To je ono što sam pričao da su mene okrivili da sam ja pričao da Terza gleda u Minu, a to je Sofija rekla kao i sad za Teodoru. Hteli su na mene da svale i da mene izmarširaju, a da oni ispadnu u pravu - rekao je Dača.
- To je instant karma - rekla je Dragana.
Autor: N.Panić