Dača razvezao jezik: Jedva dočekao da izogovara Terzu i Sofiju zbog brutalne svađe! (VIDEO)

Likuje kao nikad!

Dača Virijević ćaskao je sa Draganom Stojančević o Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi, te ih je žestoko izogovarao zbog svađe.

- Sofija i Terza sinoć nisu imali zadatak da se svađaju - rekao je Dača.

- Nisu? - upitala je Dragana.

- Nisu, kaže Milan sinoć. To je ono što sam pričao da su mene okrivili da sam ja pričao da Terza gleda u Minu, a to je Sofija rekla kao i sad za Teodoru. Hteli su na mene da svale i da mene izmarširaju, a da oni ispadnu u pravu - rekao je Dača.

- To je instant karma - rekla je Dragana.

Autor: N.Panić