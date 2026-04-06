Ti si sitni lopov, mufljuz, u inat Aneli si napravio Aniti dete! Uroš se ne zaustavlja, zalepio za dno Luku i Stanojlovićevu! (VIDEO)

Ne uzima pauzu.

Uroš je nastavio da deli budžete, pa je iskreno iskomentarisao Aneli i Janjuša. Tom prilikom, on je imao podeljen stav o Aneli , dok je Janjuša pohvalio.

Sledeći budžet Uroš je dao Dači Virijeviću.

- Pokazao si da si prijatelj samo Kačavendin, bio si Asminov pa si sad Stanijin, tako da prelećeš - rekao je Uroš.

- Dobio sam uvredu na nacionalnoj osnovi - rekao je Dača.

Uroš je potom male budžete dao Aniti i Luki.

- Prećutiš na poglede između Stanije i Luke, ovo je tvoj fijasko, dozvolila si da imaš odnose sa Filipom. Neodgovorna si, jer praviš dete posle jednog dana veze, a imate trzavice. Nisam znala da si zbog muškog polnog organa spreman da sebi naudiš - rekao je Uroš.

- Dobro, loša je majka što je izgubila dete u tržnom centru - dobacio je Luka.

- Luka je mufljuz, prevarant, ušao sa Aneli zbog podrške, ušao sa Anitom zbog podrške, bila si mu traća opcija, u inat Aneli je tebi napravio dete, osoba koja je nelojalna, sfinger, sitan lopov, kradeš patike u magacinu. Otkako je ušla Stanija pao si u peti plan - rekao je Uroš.

Autor: R.L.