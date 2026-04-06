Kačavenda UPALILA NITRO! Anhelito, neka ti iz Majamija pošalju KOSMODISK, Janjuše, nisam znala da je KAMAGRA LEGALNA! (VIDEO)

Žestoko!

Milena Kačavenda bila je sledeća na redu da iznese koji učesnici uspevaju da joj vrate osmeh na lice.

- Nisam znala da će u ovom rijalitiju biti samo žene. Ja ću reći da su oni srednji rod, neki ženomrsci, dakle prvi je Anhelito. Zašto se komentariše Anđelo, verujem da ga je Boginja radila, ali on voli babe, od četrdeset pa nadalje. Bio mi je jako zabavan kad je pokazao da nije uspeo da se nakači ni na jedan voz. Pričaćemo o osmom septembru, pa ćemo čuti o njegovom prijateljstvu. Anđelo se nagnuo preko stola pa je rekao Muratu: Ermano, ovako se živi u rijalitiju. Sigurno je njegova podrška poslala sve one poklone. Mogao bi i fiksnu protezu da stavi. Zašto nije pričao zašto nije u kontaktu sa svojom polubaćom. Pokazao je kako je veliki prijatelj, svaki dan kad ga vidim ovakvog grbavog, bez hemije mu ne ide nikako, ostao je grbav, možda Stanija iz Majamija pošalje kosmodisk za ispravljanje leđa - rekla je Milena, pa nastavila:

- Broj dva je Asmin, baš me je nasmejao kad priča o tuđoj deci, a da svoju nije video. Muškarčina jedna, da nije ušao u rijaliti, svaka žena a i muškarac bi bili s njim. Broj tri je naš dobri harizmatični Jaške. On sam sebi ulepšava svaki dan. Čusmo mi da je Jakšićka sve najahala pa izduvala. Baš me nasmejalo da je korisnih kamagre, nisam znala da je legalno. Danima sam se smejala tome. Moram da pruvučem i Mikija koji bi bio četvrti. Vrlo je duhovit, čvrsto stoji iza svojih reči. Nadam se da uživate na ove velike muškarčine. Sad ću navesti stvarno ljude koji me nasmeju, Stanija stvarno mi je drago što si došla, napadaju te jer se plaše, nadam se da si ponela muške pantalone. Mene si stvarno nasmejala i ludo zabavila. Navešću ljude koji me nasmeju svaki dan, broj jedan je Dača, broj dva Dragana i broj tri Sofija - rekla je Kačavenda.

