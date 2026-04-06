Ja sam uvek uz svoje dete: Taki ne prestaje da proziva Staniju, opleo po njoj, pa otkrio šta mu je Dobrojevićeva najviše zamerila

Tokom današnje podele budžeta, Uroš Stanić je žestoko komentarisao Maju Marinković i Asmina Durdžića, te je nahvalio Staniju Dobrojević.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Takijem Marinkovićem koji je prokomentarisao Uroševu ponudu:

- Uroš mora da se prikači na nekoga, sta drugo da kažem, ne bira bolest - rekao je Taki pa se osvrnuo i na Staniju Dobrojević i njenu izjavu o njemu danas:

- Zašto nas je jurila da je reklamiramo u Novom Sadu i zašto nas je jurila da se Maja slika u njenim kineskim krpicama. Ona je poslala Aniti stvari, a ne Maji kao što je pričala da će joj poslati, a meni je poslala da ne može da joj šalje jer neće da utiče na tok rijaliti. Ja sam se tada čuo sa njom i ona mi je to rekla i ja sam rekao da ću da sklonim Majinu objavu na Instagramu u njenim krpicama, a ona mi je rekla da će platiti, ali nije platila. - rekao je Taki pa je dodao:

- Nije mi jasno što je ušla da se raspravlja sa Asminom, a ona se kači na Maju. Ona je ostavljena žena i nju to boli, a govorila je da je Maja prekucala igicu, a sada smo joj Maja i ja problem, jer me je videla da se ljubim sa nekom drugom devojkom. Mene zanima kako se ona iz jednog restorana gde smo bili zajedno, vratila kući, neka kaže kako je otišla za Rumu. Pa ju je Asmin upoznao na OnlyFans-u pa ga zvala kod njega, i imali se*s odmah, a nije ni znala ko je.

Taki se potom osvrnuo i na Majine suze tokom sinoćnjeg razgovora sa voditeljom Darkom Tanasijevićem gde je pričala o svojoj majci:

- Kad moje dete plače, plačem i ja, Stanija njoj udara na majku, i na porodicu. Majina mama je ozbiljna žena, i ona ne želi da se pojavljuje u medijima, ali je uvek uz svoje dete.

Autor: N.B.