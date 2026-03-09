Na 'Igri istine' glumiš SULTANA, da bi dobio JOGURT I ZOBALICE! Ivan Marinković ne štedi Lepog Miću, on mu uzvratio: Prodao si Aneli zbog Anđela! (VIDEO)

Haos tokom podele budžeta.

Tokom podele budžeta Lepog Miće došlo je do nove svađe između njega i Ivana Marinkovića. Naime, Ivan se složio sa Anastasijom da zapravo ništa nije smeo da zameri Bori.

- Apsolutno se slažem sa Anastasijom, hteo sam da kažem nešto za Boru, ja gazim nju ne zato što mi je okrenula leđa već zato što je počela da me vređa na najstrašnijem nivou. Ona je tebe vređala godinama, a ti ćeš nju da braniš samo da bi imao neki cilj. Ne mogu da verujem da sa 66 godina nemaš svoj integritet i treba da ti bude cilj tuđi uspeh - pričao je Ivan, a onda ga je Asmin omeo, pa se i njemu obratio:

- Asmine, pomeri se pričam sa čovekom, možda kod vas tako funkcioniše, ali ovde ne. Idi tamo kod Maje pa d*kaj. Mićo, ja bih voleo da ja pobedim, a ti... Pop*šio si kod Aleksandre Jakšić. Ti si uvek zastupao da pare treba da budu odraz mišljenja. Slažem se sa Anastasijom, da ništa nisi zamerio ovom čoveku (Bori). Da ovoj devojci nisi našao nijednu lepu stranu - rekao je Ivan.

- Anastasija, sviđaš mu se, on bi tebe k*rao, on ne bira - rekao je Bora.

- Kroz Anastasijin budžet si provukao mene. Igru istine si prebacio da glumiš sultana, petoro ljudi ti sedi da bi ti dobio jogurt i zobalice. Potrudićemo se da igru istine vodi Kačavenda ili Matora, da i nama stignu neke cigare ili hrana - rekao je Ivan.

- Ti si prodao Aneli zbog Anđela Rankovića, prodao si Maju, prodao si sve - rekao je Mića.

Autor: R.L.