PUŠILA SI TRAVU SA 12 GODINA I U TRUDNOĆI! Aneli nastavila da urniše Hanu, Neriu poručila: Majka ti svaki dan plače zbog tebe! (VIDEO)

Haos tokom podele budžeta.

Aneli Ahmić nastavila je sa podelom budžeta, pa je mali budžet dala Dušici Đokić.

- Videla sam da si me pljuvala, kad si se svađao sa Asminom, rekla si: "Nisam ti ja ona tvoja d*olja, sponzoruša". Mada me nisi upoznala. Ja kad sam došla ovde nisam te vređala, htela sam da sama proceniš. Katastrofalna si mi bila kad sam te gledala, unutra kad sam ušla, nisam dobila tu sliku. Plenila si tim tvojim telom, a totalno si me razočarala, ništa ne pokazuješ, ne radiš ništa, prokockala si to svoje vreme, ne pričamo, ne družimo se. Dopustila si da te zovu Duško, ćutiš ovde, plačeš tamo na ljuljaški, ja nikome neću ćutati - rekla je Aneli.

- Hana mali budžet, ti si Neriova žena, stojim pri svom stavu da si bila narkomanka, u trudnoći si pušila travu, jesi džanki stojim pri tome, stojim pri tome da ti je mama zavisnik, ako ima zube onda nosi protezu, ja sam videla da nema zube. Za zube sam rekla kakvi su ti, takvi su bili i pre trudnoće. Ovaj dečko je imao 14 godina a ti 16 godina kad je spavao sa tobom, zaljubio se u tebe, ti si mu prva devojka. Pola porodice je pomrlo od alkohola, svi znamo ko su Duvnjaci u Dubrovniku. Pušila si travu sa 12 godina. Majka ti živela u napuštenom hotelu. Nikica i ja smo išli da tražimo Nerija, igle su bile po podu, svi znamo ko živi tu. Većina žena ovde izmišlja, iznosi prljavštine, laži, možeš zavaravati ljude koji nisu bili napolju - rekla je Aneli.

- Svi lažu samo ti pričaš istinu - prekinuo je Nerio.

- Mali začepi - viknula je Ahmićka.

- Tvoje telo, lice, zubi pokazuje da si to. Otac te se odrekao - rekla je Aneli.

- Imala sam dečka, deda mi je umro od raka, ujak je imao depresiju, drugi je poginuo na motoru, niko mi nije umro od droge - rekla je Hana.

- Nerio, ti si moj nećak, ali i prodao porodicu zbog novca, izdao si svoju majku, i da je ubila čoveka ona ti ja majka. Znaš da ti majka svaki dan plače zbog tebe. Sve se vrtelo oko tebe, svi smo bili okrenuti ka tebi jer si izgubio oca, Sita je sve radila zbog tebe, za mene si ti izdajnik. Niko na ovom svetu ne treba da izda porodicu. Govorio si da ne možeš da čuvaš non-stop Ariju hteo si da ostaviš Hanu, tada te je i varala - rekla je Aneli.

- Nikad u životu nisam hteo da ostavim Hanu, jedino za šta sam se borio jeste da ostanem sa ovom ženom - reao je Nerio.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.