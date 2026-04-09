Evo kakve planove imaju nakon Elite: Anita otkrila da li će se udati za Luku (VIDEO)

Nerelano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Anitu Stanojlović:

- Gledamo vas ispred rehaba, u vama nema života ni veselja, da niste malo poranlili sa detetom - galsilo je pitanje za Luku:

- Ova osoba defintinvo nema decu. Mi beskinćnici nismo, naše dete neće biti gladno, imaće i gde da živi - rekao je Luka.

- Mi uživamo, ali ja imam problem da spavam, hromoni mi divaljaju, nije mi lako, ali Luka i ja planiramo sve, on i ja ćemo se venčati pre porođaja da bi dete bilo Vujović i da bude sve okej - rekla je Anita.

- Zašto si bila sa Bebicom kada ga ne voliš - glasilo je pitanje.

- Ko kaže da ga ne volim, ja se hladim zbog naših svađa, zbog toga je nastalo ovo sa Filipom. Ja nisam ravnodušna. - rekla je Teodora.

- Ona će se vratiti Bebici sto odsto, videćete - rekla je Matora.

Autor: N.B.