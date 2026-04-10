SRAMOTA ME JE OVOG ČOVEKA! Stanija nije štedela reči na Asminu: On je ljudska nakaza, pokupio bi mi svu imovinu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

U toku je još jedna emisija 'Pitanja novinara', a novinar Darko Tanasijević postavio je prvo pitanje Staniji Dobrojević.

- Stanija pričamo o tebi i Asminu, kako se nosiš sa tim što je on sve ovde izneo o tebi i tvom životu - glasilo je pitanje.

- Teško je s obzirom da je on moj bivši partner. Prošla sam sa njim golgotu i medijski linč, a ja sam ostala i dalje u odnosu sa njim. Umeo je lepo da mi zamaže oči. Svi ljudi znaju da je moj motiv bio ljubavni trougao, a ne da iznosim prljavi veš. Doživela sam sa ulaskom da je on u Dubrovniku hteo da se vidi sa njom, to su njegovi poslednji trzaji da me poljulja. On je meni pretio. Uradio je sve da me otera na kapiju. Nema šta nije izgovorio za mene, ali taj isti Asmin mora da shvati da sa ovim lažima ne može da sruši ono što ja jesam. On je govorio da sam ja bolja prilika nego žena s kojom ima dete. U ljubavi sam slepica, džaba svi uspesi kada sam ja ovakvom čoveku dala priliku da popijemo kafu. On je ljudska nakaza. Ušla sam ovde da se rastanemo na normalan način. To je moja najveća kazna i sramota u životu. Ja se sa bivšim partnerima razilazim u normalnim odnosima, a kad me ovako neko degradira, mogu da vam kažem da ja ne znam ko je Asmin Durdžić, ovde sam ga prvi put upoznala i nikada sa njim nisam bila trudna. Ne želim više da se sećam lepog. On bi mene i dalje lagao da druga žena ne postoji da ona nije ušla ode. On bi sve od moje imovine muzeo od mene, ucenjivao bi me za decu. Nasela sam ko mladi majmun, otvorila sam oči tek nakon tri godine. Kad izađem odavde ne želim da me bilo ko za njega pita. - rekla je Stanija.

- Kada si shvatila da je on monstrum - pitao ju je Darko.

- Ova žena koja ima sve materijalno u živtu, govorila sam mu da dete mora da bude obezbeđeno. Njegovi izgovori su bili da će Sita to potrošiti na zavese. Bio je u početku dobar sa Anelinim bratom, on da je imao ljubav prema detetu nema te sile koja bi ga sprečila da ode kod deteta. Aneli i Asmina će zauvek vezati Nora. Mene je sad samo zanimalo kakav je on čovek i kao bivši partner. On je za mene ljudska nakaza. On je jedno smeće, da ja njega dovedem u moju porodicu za praznik i on nakon svega najgore bljuvotine iznosi - ispričala je Stanija.

- Čuli smo da je Asmin tebe optužio da si mu ti zabranila da on viđa Noru, kako ti reaguješ na te optužbe - pitao je Darko.

- Ja sam u godinama kada mene zanima čovek sa integritetom koji želi porodicu. Da je sve bilo kako treba ja bih to dete prihvatila, kupovala bih joj svašta, on bi provodio vreme sa njom. Nikad u životu mu nisam branila. Samo sam mu govorila idi da je vidiš ili makar pošalji. On zna šta je istina, kad god je ovu ženu pljuvao mi smo imali okršaj, čak smo se i blokirali - rekla je Stanija.

- Kako se nosiš sa tom slikom koju on prenosi u javnost - nastavio je novinar.

- On hoće da me ogadi muškom odu. Blato ostaje na onima koji ga bacaju. Kakav je on muškarac je najbolji primer kako je uništio svoju porodicu i kako je svoju bivšu blatio i bankrotirao. On je bez ikakvog morala, jedan običan probisvet - rekla je Stanija.

- On se šokirao kad je došao u Majami i video moj život, on se šokirao. Rekao je ti trčiš, radiš jogu, on se šokirao i rekao da sam ja nešto najčistije i najsvetije što je video u životu. Njega rade silikoni, tetovaže, klubovi, ono što sam ja privatno njemu je to dosadno. Možda ne bi bilo tako da nije bila zaključana ribica - nastavila je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: T. Mladenović