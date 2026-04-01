Oprostila mu je klip, bili su dobri pred... Stanija otkrila Dači da se Asmin pomirio sa Sitom u OVOM momentu, on saznao da ga je Anita SLAGALA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević nastavio je razgovor sa Stanijom Dobrojević, te su tako pretresli sve teme koje su bile aktuelne u prethodnih nekoliko meseci u Eliti 9, dok ona nije ušla.

- Šta meni pričaju da sam ja preletačević?! Što ja ne bih pričao sa tobom, šta si mi ti uradila?! Da mi je ostao drug do kraja, ja sa tobom ne bih progovorio, ako sam njegov drug i poštuje me maksimalno, ne bih komunicirao sa tobom. Oni me izvređali i sve ostalo, meni će Ivan Marinković da kaže da sam preletačević?! - rekao je Dača.

- Taj Ivan je razočarenje, baš niske udarce...Kao ja sam ostavila Uroša, ja sam to smislila, to je jeftin igrač, ja takve znam još od Farme ranije - rekla je Stanija.

- Meni brat da uđe sutra, a da sam ga nešto izneverio i da znam da je istina, a da on ovde priča, ne znam šta bih uradio...Preskočio bih ogradu da uđem - rekao je Dača.

- Posle sveg onog haosa i kada je pustio onaj klip i rekao da je to sestra od...Asmin je pustio klip i rekao da je to ona (Sita), to je strašno kako je odjeknulo. Slali su mi neke izjave gde ona očekuje da ga zgazim, a oni su posle tog klipa (Asmin i Sita) bili dobri...Kada mi je pokazivao malenu na pozivu, Sita se javila, ona je njemu to oprostila, to je bilo kada smo otvarali klub. Zašto ja nekoga da zgazim?! Oni su opraštali mnogo gore stvari - rekla je Stanija.

- Anita kada je ušla ovde, ja sam bio mnogo dobar sa njom, provodili smo vreme zajedno i bili smo u Odabranima. Ona je spavala ovde, Asmin tu i ja iza...I ona je meni pričala i rekla mi je da se videla sa tobom i sa Tamarom pre rijalitija - rekao je Dača.

- Ja Anitu ne poznajem, Tašu znam 15 godina, dovela je da izaberu brendove. Bile su možda pola sata - rekla je Dobrojevićeva.

- Meni je rekla da je bila tema da je profil Orhideja bio Anelin, a da je Asmin hakovao taj profil i da je nju Asmin namestio i da si ti njoj to rekla - rekao je Dača.

- To je velika laž! Ja prvi put čujem za taj profil i ja iskreno ne verujem da je Anita to rekla, jer je njen dolazak bio 15-20 minuta, setove izabrali i otišli. Tema je bila da joj je Anđelo unutra, ona je rekla da je ne zanima i da je fokusirana na Filipa i to je to. Nije bilo vremena čak ni za kafu - rekla je Stanija.

- Ovo je bio Anelin tajni profil s kog je gledala tebe i tako dalje... - rekao je Dača.

- Šta je bitan taj profil?! - pitala je Stanija.

- Ona je meni ispričala i priznala mi je da je to Relja, a uz to, rekla mi je i ovo - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić