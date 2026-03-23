Propao mu plan! Janjuš uvideo da Bora hoće svađu sa Anastasijom, on pokušao da se opere (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao Borinu podelu budžeta.

- On je i danas pokazao da želi sukob sa Anastasijom. Kako ne želiš?! Ti da ne želiš, doneo bih tri hiljade i rekao bi da ne želiš da komentarišeš. Kada ne želiš, ne provociraš je, niti išta. Druga stvar koja je bila upečatljiva, to je Aneli. To je uradio jer je obožava. On voli više Aneli od Maje - rekao je Janjuš.

- Kako volim?! Ja sam Maji dao veliki budžet - rekao je Bora.

- Više voli Aneli, što si ti rekao malo pre, kao da se zaljubio u nju. On je za njom odlepio. Maja i Bora nisu neki prijatelji. Danas je Bora rekao da sam ja rekao da sam vođa, ja bih dao male budžete. Da, ja bih dao dragim ljudima male budžete, svima, a ti to nisi uradio - nastavio je Janjuš.

- Ja sam prvo osam puta išao da vidim ko će da uzme veliki, srednji ili mali...Oni su mogli da biraju svi, mogle su Matora, Boginja i Anastasija da uzmu veliki budžet, ja bih im rekao...Desilo se to da su počeli mene da vređaju, većini nije bilo drago što sam ja vođa. Ja sam Cimiju rekao da postavi Maju i Minu za vođu, Mina mu je rekla: "ne" - rekao je Bora.

- Zašto je on napao Matoru kada mu je dala mali budžet?! Vaša svađa je počela zbog tih para - dobacio je Asmin.

- Ne znam zašto se Asmin meša, a Maja ćuti. Evo, neka Maja kaže ako se ljuti - rekao je Santana.

Autor: Nikola Žugić