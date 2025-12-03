ODNOSI IM NISU BILI DOBRI! Miljana otkrila kakav je Bebica u krevetu, pa potkačila Teodoru: ONA JE NIMFO!

Bez dlake na jeziku.

Miljana Kulić porokomentarisala je sa Tošom Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Je l' si čula Teodorin projekat, da od Bebice napravi Apolona - pitao je Toša.

- S obzirom na to da je skraćeni mora malo da ga digne, da prostiš, znači od skraćenog pravi Apolona, znači Anđela... Biće teško, nije mi odgovarala kilaža, nismo imali odnose kakve treba zbog njegove kilaže, ona je nimfomanka, s ozbirom da niko ne sme da se usudi da sa njim uđe u konflikt, ona mora da se miri. Ona bi ga ostavila da postoji muškarac koji sme da stane iza nje. Ona je nimfomanka, zato sa sa njim pomirila - rekla je Miljana, a zatim dodala:

- Sinoć su ležali tu, samo čekaju nedelju. Komentarisali su da iskoriste blam Aneli i Luke, pa da se i oni pomire. Nikad se ljudi ovoliko blamirali. Teodora kad je bila napolju sa muškarcima za novac, što ne bi bila sa skraćenim - istakla je Kulićeva.

Autor: R.L.