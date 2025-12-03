AKTUELNO

Zadruga

ODNOSI IM NISU BILI DOBRI! Miljana otkrila kakav je Bebica u krevetu, pa potkačila Teodoru: ONA JE NIMFO!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku.

Miljana Kulić porokomentarisala je sa Tošom Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Je l' si čula Teodorin projekat, da od Bebice napravi Apolona - pitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- S obzirom na to da je skraćeni mora malo da ga digne, da prostiš, znači od skraćenog pravi Apolona, znači Anđela... Biće teško, nije mi odgovarala kilaža, nismo imali odnose kakve treba zbog njegove kilaže, ona je nimfomanka, s ozbirom da niko ne sme da se usudi da sa njim uđe u konflikt, ona mora da se miri. Ona bi ga ostavila da postoji muškarac koji sme da stane iza nje. Ona je nimfomanka, zato sa sa njim pomirila - rekla je Miljana, a zatim dodala:

- Sinoć su ležali tu, samo čekaju nedelju. Komentarisali su da iskoriste blam Aneli i Luke, pa da se i oni pomire. Nikad se ljudi ovoliko blamirali. Teodora kad je bila napolju sa muškarcima za novac, što ne bi bila sa skraćenim - istakla je Kulićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

On je od nje imao VAGINALNU KORIST, bio je njen potrčko! Miljana urnisala Bebicu, Teodoru prozvala najvećom PRELJUBNICOM! (VIDEO)

Domaći

Unakazila Anitu na svim poljima: Maja brutalno razvezala jezik, pa otkrila zbog čega Alibaba svim silama spaja Teodoru i Filipa! (VIDEO)

Zadruga

ONA IMA ODSUSTVO BLAMA: Matora argumentima rastavila Teodoru Delić na činioce: Uživa u tome da ponižava Bebicu (VIDEO)

Zadruga

Haos u kazinu! Bebica pokušava da se ušlihta Teodori, ona ga oduvala (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Ana Spasojević stala na Terzinu stranu, protivrečila Milici zbog stavova: Neće se Barbara stide ko joj je otac, znam da nisu dobri! (VIDEO)

Domaći

Bivšima pišem uveče, i to PRETEĆE poruke: Karleuša ŠOKIRALA priznanjem, pa otkrila kakav muškarac je za nju idealan: Imali bismo sve, osim...