DURDŽIĆI SU ME RAZOČARALI! Stanija zgrožena Asminovim narcisoidnim ponašanjem: Zbog ove klimakterične babe je uništio svoju malu porodicu! (VIDEO)

Novinari bez milosti!

U toku je još je još jedna turbulentna noć u 'Eliti 9' jer je trenutno emisija 'Pitanja novinara', a Darko Tanasijević nastavio je da postavlja pitanja Staniji.

- Stidim se i to je sve što imam da kažem - rekla je Stanija.

- Na koji način te je psihički maltretirao - glasilo je pitanje.

- Ja njega blokiram, a on me zove. Ne mogu da radim svoj posao zbog njegovog zvanja. On kaže da će umreti ako ga ostavim. Da nije ušao ovde ja bih i dalje prelazila preko svega - ispričala je Stanija.

- Da li se sada pitaš gde je sad sva ta sila ljubav, kako si ti od toga da si Boginja u njegovim očima došla do klimakterične babe koju je kaparisao - pitao ju je Darko.

- On je zbog te klimakterične babe uništio svoju malu porodicu, bankrotirao. Ne znam kako smo došli dotle. On nas je prodao. On je takav manipulator, da kad izađe sa tim honorarom došao bi kod mene i zamazivao oči kako je to sve bio rijaliti. To vam je težak oblik narcica koji se plaše da im padnu maske. Ja da nisam ušla i doživela sve ove uvrede sigurno bi postojala mala mogućnost da me manipuliše. Ja sam sa ovim čovekom mogla sve lepo da rešim i da svako ode svojim putem. On je mrtav za mene - rekla je Stanija.

- Šta ti sada misliš kako Durdžići komentarišu sve ovo - pitao ju je Darko.

- Ne znam kako me sada komentarišu. Kada je Asmin došao kod mene Asmin i ja smo sa njima gotovo svaki dan pričali na kameru. BIli su oduševljeni mojom poizitivnom energijom, ali kad je Aneli ušla i kad sam saznala za njihov porodični život, zamerila sam zašto su i oni to ćutali. Verovatno je on njima zabranio i da su na strani svog sina. Moja mama ne bi to uradila. Osećala sam se izdano od strane njih. Nije mi se dopalo kako je Mustafa odgovarao na Anelino komentarisanje. Upoznala sam ih samo jedno kad je Asmin otvarao klub. Ja dan danas imam da kažem samo najlepše reči. Oni moraju da znaju da ja sa Asminom nism bila zbog novčanog interesa. Ja imam novac i pre i posle Asmina - ispričala je Stanija.

Autor: T. Mladenović