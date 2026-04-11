Bez ustručavanja: Aneli bez dlake na jeziku priznala koliko je odlepila za Filipom, Teodora pukla i odjavila Đukića za sva vremena! (VIDEO)

Iskrena do koske!

U radio-emisiji "S mesta splačine" voditelji Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević ugostili su Aneli Ahmić, Filipa Đukića i Teodoru Delić.

- Aneli, kako komentarišeš što je Kačavenda rekla da bi branila Asmina da su dobri? - pitao je Dača.

- To je Kačavenda, ona kad je dobra sa nekim zalaže se za te ljude - rekla je Aneli.

- Aneli, priznala si da ti se Filip dopada - rekao je Dača.

- Da, on je moj tip muškarca i kako bih ja volela da mi muškarac izgleda, istetoviran je od glave do pete i to volim, a lagala bih da to nije tako - govorila je Aneli.

- Liči na Janjuša - dodala je Teodora.

- On je meni rekao da mu se ja sviđam, a i da mu se sviđa i Teodora, ali da ja imam to nešto vatreno. Mene ne interesuje koja mu se više sviđa jer ja sa njim nikad ništa ne bih imala. Ja nisam tip da izađem iz rijalitija i imam nešto sa Filipom, a ovde da se suzdržavam. Ako budem sa njim napolju ima pravo da to kaže jer ja nisam taj tip. On i ja nemamo iste poglede na život. Ne mogu da osporim njegovu lepotu, harizmu i to što je zgodan. Mi se jesmo grlili, to je proradilo i dogovorili smo se da više nećemo - pričala je Aneli.

- Filipe, koja devojka ti se više sviđa Aneli ili Teodora? - upitao je Dača.

- Ja sam rekao da me Aneli u zadnje vreme radi više, a Teodora je mirnija. Teodora je voda, a Aneli je vatra. Ja pričam koliko ih poznajem - rekao je Filip.

- Ti si ozbiljan kanal za svaku devojku, a posebno za nju. Ti si najboli drug njenog bivšeg verenika, a ti si bio sa trudnom ženom svog druga. Ona je ušla u ovu priču iz inata Maji. Ti nemaš predstavu kakve probleme imaš, a uhvatila si se Filipa da se okrene priča i da se zaboravi sve što ti ovde radiš - umešao se Lepi Mića.

- Ja Filipa više ne gledam kao momka za vezu zbog svega ovoga što je slagao. Situacija se promenila u mojoj glavi. On je rekao da nema emociju prema meni i ne mogu ni ja da kažem da je imam kad nismo stigli da je izgradimo. Mi nismo imali vremena za to jer se desila ova situacija i zbog toga sam promenila mišljenje. Postoje žene koje su za vezu kao što ih on stavlja u fioke, a ja njega više ne stavljam više za vezu posle ovih stvari - pričala je Teodora.

Autor: A. Nikolić