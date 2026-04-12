Vaskršnji dan u Eliti 9 počeo haosom! Veliki šef ih nije poštedeo ni danas, evo uz koji poznati hit ih je probudio! (VIDEO)

Odmoru je došao kraj!
Ulazak u Vaskršnji dan u ''Eliti 9'' obeležio je neočekivan potez Velikog šefa, koji je odlučio da učesnike probudi uz dobro poznati hit grupe Magla bend.
Muzika je odjeknula Belom kućom u kasnim satima, prekidajući mir i uvodeći takmičare u praznični dan.
Neki učesnici su odmah ustali i raspoloženo zaplesali po prostorijama, dok su drugi bili vidno iznervirani i pokušavali da ignorišu muziku i produže odmor.
Zvuci muzike su ih naterali da napuste krevete i već u prvim minutima dana pokažu svoje raspoloženje, što je odmah nagovestilo dinamičan praznični dan u Beloj kući.
Autor: T. Mladenović