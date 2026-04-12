Ukućani opleli međusobno po odnosu Đukića i Ahmićke! Kačavenda nije štedela na rečima, Ivan se nadovezao na Teodoru: Ona mi strašno ide na... (VIDEO)

Na meti komentara!

Poslednjih nekoliko dana, jedna od glavnih tema u ''Eliti 9'' je odnos između Filipa Đukića i Aneli Ahmić, a Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Luka Vujović jedva su dočekali da ih međusobno iskomentarišu.

- Đukiću se prvi put videla reakcija, iznervirao se jer ga kao Ivan rešeta, a Mića i Jakšića su totalno pobrkali lončiće - započela je Kačavenda.

- On je sad napravio kao da ne sme niko ništa da mu kaže. On bolje da ne priča sa Borom koji mu priča iza leđa.

- Ali Anđelo koji je danas iznapušavao Aneli. Neće da se priča o tome - rekao je Ivan.

- Teodora, ona mi ide strašno na k*rac da je to strašno. Ona sve skuša šta Aneli i Filip pričaju iza nje. Stalno mi pokazuje u emisiji da pogledam iza nje i onda me pita jel si čuo ovo. Ja danas kažem Staniji, ja ne mogu da budem ljubomoran, prvo uopšte nisam ljubomoran imam 47 godina. Mogu da budem ljubomoran na muškarca koji je teško dostupan ženi, a ne da budem ljubomoran na muškarca - dodao je Ivan.

- Nismo ni mi realni kada komentarišemo žene. Saru malu smo razapeli zato što je s tobom imala nešto nakon jednog dana, dajem primer ili zato što joj se troje ljudi sviđa u nedelju dana. On je svake nedelje sa drugom, ali njega boli uvo, ima pravo. Više su zato tu žene krive - dodao je Luka.

- On je isto lak muškarac, to nije dobro. Kao što je žena laka koju svako može da ima, kanalimo je, a to isto važi i za muškarce. Drugo je da u 10 meseci imaš dve tri veze pa ajde nekako, ali i sad kad sagledaš nije ni to normalno. Evo uzmi Aneli u oktobru ulazi verena, izlazi iz te veze, vraća se Janjušu s kojim se drpa, sve to u 7 meseci, sa Asminom s kojim je u hotelu i sad sa Filipom. Pa koliko emocija promeniš za sedam meseci - rekao je Ivan.

- Ćomi je to nazvao flertom i da ima pravo - dodala je Kačavenda.

- Zna se šta je flert. Druže, on tebi spava četiri dana u krevetu, pod pokrivačem se vaćari, mazi - rekao je Ivan.

- danas je rekao da više neće da leže zajedno u krevetu, a što sad nećete. Ispada da m sad kvarimo nešto - rekla je Kačavenda.

- Svaku s kojom Filip ima bilo šta sa njom, aovde se ogradi i ništa ne uradi, opet će moći isto napolju, ako je slobodna devojka - rekao je Luka.

- Kaže meni Aneli danas da sa njim ne bi bila ni napolju ni ništa. Ti imaš malo žensko dete napolju i ležiš u krevetu sa nekim, a opet imaš bivšeg muža i bivšeg vernika - rekla je Kačavenda.

Autor: Teodora Mladenović