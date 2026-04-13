Igraju žmurke ispod pokrivača: Janjuš na urnebesan način prokomentarisao Maje i Asmina, pa brutalno prekorio Đukića: Sa Slobom je bio dobar, a sa Kiju u toaletu... (VIDEO)

Samo iskreno!

U toku su intervjui u ''Šiša baru'', voditelj Darko Tanasijević pozvao je Marka Janjuševića Janjuša da porazgovaraju o aktuelnim temama.

- Što si se ovih dana okomio na Aneli, šta joj sve zameraš od kako je Stanija ušla - glasilo je pitanje.

- Pokazali su u Eliti katarstoru, za nju je ovo najgora sezona. Da ti budeš na 20 - 30 metara od oca tvog deteta sa drugim muškarcem, a i on od žene sa kojom ima dete sa drugom. Oni sami sebi su prioriteti. Sada su fokusirani na svoje ljubavi. Kada napolju nisu mogli da reše, baš će ovde rešiti. Ništa nisu rešili niti će. Ja imam odličan odnos i sa ženom i sa ćerkom i nemam problem da rešavam probleme. Ostaću u normalnim odnosima da bi mi dete bilo srećno - objasnio je Janjuš.

- Kako ti se čini Stanija i njen odnos sa Asminom - pitao ga je Darko.

- Katastorfa. Došla je da priča o zaključanoj ribici. Na internetu se lako otključa ribica. Stanija je dominantnija, laganija je, a ova ostaje sa problemima - rekao je Janjuš.

- A spoj Maje i Asmina - nastavio je Darko.

- Korektni su. Ovih dana j*bu se nenormalno, ono je vadjenje creva na živo. Ja sam jednu noć pratio, igraju se žmurke ispod pokrivača, traže se. On je čak i gori od Aneli jer je uradio ono što je rekao da neće. Maja voli te bolesne odnose, to je radi, a voli i s*ks. I ja ga volim ali rado ga se sećam evo već osmi mesec - ispričao je Janjuš.

- Kada si shvatio kakav je Filip Đukić - pitao ga je Darko.

- Ne treba mu verovati. Jel od drugova sa kojim si dobar im ne kažeš da ti se sviđa neka devojka. On sve to folirantski radi. Kako to sa Teodorom, dva puta joj skineš verenika i opet nemaš ništa sa njom. On je priznao da je bio sa Kijom u wc, a družio se sa Slobom. Svi smo osudili što je iznabadao Filip na spavanju, a šta bi bilo napolju. On se nije fer poneo prema Teodori, a ona to neće da prizna. sve su mi to kvarne stvari i sve mi to smrdi. Nije to nikakva ljubomora -

- A gde nam je Milenica, kakav je njen trenutni status u Beloj kući -

- Loš, kad joj čujem glas nije mi dobro. Baš mi ne prija, ni njeni komentari mi ne prijaju - ispričao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović