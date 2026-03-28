Nezrelo je: Luka otkrio da su Anita i on požurili sa prinovom (VIDEO)

Iskreno progovorio o njihovom odnosu.

Najgledanija emisija 'Pitanja novinara' u rijalitiju ponovo je donela suočavanja bez zadrške.

- Koliko ti smeta to Anitino 'nema ti više mrdanja' ili da nemaš komunikaciju sa ostalima - započela je novinarka Pink.rs portala.

- Ne smeta mi, to je rekla u šali. Povezani smo do kraja života. Nije mi ona ništa zabranila, ja sam to shvatio kao šalu. Ona je takva pa je takva - jasno je rekao Luka.

- Misliš li dan će njeno drugo stanje uticati na vaš odnos - nastavila je novinarka.

- Ona je jako ljubomorna i posesivna. Nije isto što bih radio u vezi i sada kada je trudna.

- Da li si spreman na život sa Anitom, da li se plašiš kako će to napolju izgledati - dodala je novinarka.

- Ne plašim se ničega u životu, jer ni bivšu ženu nisam poznavao, a bili smo 6 godina pod istim krovom. Jeste veliki izazov.

- Da li ti je u glavi to da si ti nju upoznao u rijalitiju, a ne u pravom svetlu - postavila je pitanje Milica.

- Ne, smatram da je Anita iskrena osoba. Sve greške koje je uradila to je zapravo Anita. Sve što je izešeno u vezi nje na primer sada sa Anželom ona je rekla da je to istina. Mislim da je Anita što se tiče porodice jako privrežena - izneo je Luka.

- Da li se hipotetički plašiš osuda ukućana - nastavila je novinarka.

- Mislim da pojedini koriste ovaj trenutak. Kažu Možda je Filip otac, a meni su čestitali. Što onda mene komentarišu. To nas pogađa. Ivan je to prvi pokrenuo jer drugima to ne bi palo na pamet. Ja sam njoj rekao ustani i reci da je od Murata i da sam preko pogleda ostala trudna, ali ona to ne može da podnese. Zahvaljujući Aneli sad smo Anita i ja zajedno. Ona ishitreno reaguje. Hoću da sam u ovim situacijama uz nju - iskreno je rekao Luka.

- Da li misliš da je normalno da radiš na detetu od prvog trenutka s kim si se tek upoznao - nadovezala se novinarka.

- To nije odluka zrelog muškarca, prosto se nismo pazili. komentarisali smo da je bolje da smo se prvih par meseci upoznali pa imali nešto. Nezrelo jeste ali eto desilo se. Ovde je dosta njih ostalo trudno. Jeste nepromišljeno, ne bežim od oggovornosti, Srećan sam - objasnio je Luka.

- Da li nije bilo normalnije da prvo decu pripremite na tako nešto jer oboje imate decu - upitala ga je Milica.

- Jeste, tako bi bili sigurni da sutra nećemo imali probleme. Ne znamo kako će Aleksej reagovati, moj Noa je još malo pa punoletan on može da razume - iskreno je rekao Luka.

- Pre neka dva meseca je nagovarala Uroša da prenese informaciju da je u frugom stanju i da odatle potiče sumnja da je dete Filipovo - glasilo je pitanje od strane novinarke.

- Ne, to je bila šala - počeo je Luka.

- Mene su provocirali. Ovaj serator može da s*re do sutra i da se izvlači - ubacila se Aneli.

- To nije bilo u nekom kontekstu da ona misli da je trudna. Bolje je da ta žena zatvori usta. Ne smtram da je to tada rekla jer je mislila da je trudna - odbrusio je Luka.

- Kako komentarišeš to što si ti bila Anitina treća opcija - pitala ga je novinarka.

- Jako ružno. Ovde se menjaju stalno emocije, a ne prema partneru. Sve to govori o njima kada tako govore - zaključio je Luka.

Autor: T. Mladenović