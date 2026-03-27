Ne želim kataklizmu od života! Maja Marinković otvorila dušu o odnosu sa Asminom (VIDEO)

Iskreno o odnosu.

U toku je emisija 'Pitanja novinara' prvo pitanje je postavila novinarka sa Pink.rs portala Milica Krasić za Maju Marinković u vezi odnosa sa Asminom.

- Mnogo se ovih dana govori o tvom odnosu sa Asminom. Asmin je stao uz tebe i branio te je, sama si svesna toga. da li smatraš da je zaslužio tvoje vređanje - postavila je novinarka pitanje.

- On jeste mene ovde zaštitio u mnogim situacijama i mislim da njega nema da bi me ljudi surovije komentarisali da on nije imao takav stav prema meni. Ako nešto radiš to ne spominješ, neke stvari je radio iskreno. Laž je nešto što najviše mrzim, mrzim lažove.

- Šta mu najviše zameraš - nadovezala se novinarka.

- Zameram mu što me ogovara sa mojim dušmanima. On kad se naljuti ide po kući i priča "ova bolesnica". Šta ti imaš da ideš kod drugih šena sa kojima se ne družim, sve su sujetne i ljubomorne. Ja kada njemu pričam nešto loše odmah mu to kažem u lice, a ne idem okolo da pričam - rekla je Maja.

- Šta te je najviše zabolelo - nastavila je novinarka.

- Sa njim ne želim da produbljujem temu. Svako govori o sebi. Jeste ružno to što sam napisala na krevetu, ne smatram da je p*der. Znam da ga to najviše nervira pa sam to iskoristila. Ja sam njega do skoro uhodila, dosadno mi je. Velika je monotonija u kući. On meni prija, ima momente gde je zanimljiv, jedan od retkih. Vodi računa o meni. Ima zaštitnički stav prema meni. Hvala mu na tome. Ja ne mogu da zaboravim da si na početku imao lošu nameru da me navuče da ja nisam Stanijina drugarica. Imaš ovde parove koje žive u laži - nastavila je Maja.

- U svađi sa Filipom si isticala stav o drukarama, kako to da sad pretiš Asminu o iznošenju činjenica - glasilo je pitanje.

- Da to sam rekla, moislim da ni jednoj ženi nije dobro da prča koliko je imala partnera, jer kad imaš više njih zna se na šta se to aludira. Nikada svoju privatnost ne mešam sa rijalitijem - odgovorila je Maja.

- Šta tebi predstavlja prepreku, šta te koči ka drugačijem odnosu prema Asminu - pitala je novinarka.

- Emocija je krupno nešto. Ja volim harizmu. Ja ne želim probleme od čoveka. ja ne želim dalje u budućnosti moj život bude osužen na kataklizmu. Ne želim da razmišljam da li će me neko izdati. Ono što je bilo sa Filipom bilo je. Ja kad nešto hoću ja ne prezam - objasnila je Maja.

- Zbog čega stalno pričaš da Asmin glumi tvoju žrtvu - upitala ju je Milica.

- Ne mogu da lažem da mi je normalno kada ne provodimo vreme jer sam se navikla. Odem tako da proverim da vidim gde je šta radi. Imao je faze gde stavi kapu i pokriva se jorgan - ispričala je Maja.

- Možda je zaplakao - dodala je novinarka.

- Ne plače taj - jasno je rekla Maja.

Autor: T. Mladenović