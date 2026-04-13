Otvorio glavnu pandorinu kutiju Bele kuće! Dačo izneo sve detalje Anelinog i Asminovog plana protiv Stanije: Neću da radim njene mutne radnje! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Daču Virijevića kako bi sa njim porazgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući.

-Mnogi su odlučili da budu loši sa mnom jer sam ja dobar sa Stanijom. Ja sma i njoj rekao, ne mislim da je ona skupa k*rva, ali je sponzoruša koja voli lovu, ali želi i da se ostvari kao majka. Svi su sve zaboravili, sad im je fokus Stanija. Ona nije naivna uopšte. Meni ide na živce kad kaže da je obmanuta, to je tako iritantno. Ili su Asmin i Anel imali neki dogovor ili im je samo cilj prvo Anelino mesto, a Asminu samo da ga Stanija ne osvoji. Asminu i Aneli nije problem Stanija. Oni imaju neki viši problem. Upravo sad pokazuju da im je ona generalno problem. Uroš se danas grli sa Aneli, a pre dve nedelje bili na krv i nož. Ja hoću da razgovaram sa ženom i da radim intervjue - rekao je Dačo.

- Ona je rekla: "Što ovaj kepec nije to potvrdio", kad je bila priča o svingeraju. Ja to nisam potvrdio. Ja sam rekao da sam sa njom pričao o Baji, a ne o Luki. Neću da radim njene mutne radnje! Kaže mi da idem da pričam Teodori da je Filip odlepio za njom. Ja sam Teodori ipak rekao onako kako je bilo. Rekao sam joj da se skloni iz priče sa Asminom, a ona je rekla da hoće da tera priču i da joj je Asmin to rekao. Zašto je ona htela tu priču da tera ne znam - rekao je Dačo.

- Kakvi su Anita i Luka? - pitao je Darko.

- Oni su u stagnaciji, žive mirnim životom, ali će to brzo da se pokvari. Ona njemu sve više ljubomoriše na Staniju, a na Aneli niej ni prestala. Aneli mi je rekla da je Luka gleda - rekao je Dačo.

- Je l' pukla tikva između tebe i Kačavende? - pitao je Darko.

- Ne znam šta joj je bilo. Ja teram goste da odgovaraju. Ja mislim da je ona pristrasna, jer je on zastupao - rekao je Dačo.

- A Sofija i terza? - pitao je Darko.

- Oni su se ohladili. Ona meni govori: "Još samo malo". Da li još malo da izađe i pusti Terzu. Rekla mi je da Terza samo iznosi njena mišljenja, da nema svoj stav. kompleksiraju se jedno na drugo. rekla mi je da je Viktor primer pravog mupkarca. Ona je ljubomorna na Staniju, jer Terza gleda u nju non stop. Stanija i ja imamo dogovor da proičamo po kući da ona ostaje do kraja, to je jedina mutna radnja. Aneli akd ej to čula, pala je u krevet pa je doletela kod Asmina da kaže: "Vidi šta nam rade, moraš da priznaš da je ljubavnica". Ja sam imao iskustva sa mnogim tatinim ženama, i verujem da se Stanija nije raspitivala, i njegove se nisu raspitvale - rekao je Dačo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić