DANI SU MU DUGI KAO GODINE! Bebica sa suzama u očima i knedlom u grlu priča o Teodori: Pogledi nam se susreću, vidim joj u očima... (VIDEO)

Boli ga!

U ''Šiša baru'' kod Darka Tanasijevića pridružio se Nenad Macanović Bebica kako bi porazgovarali o njegovom odnosu sa Teodorom i aktuelnim dešavanjima.

- Kako si - glasilo je pitanje.

- Dobro, ne volim to pitanje, to mi je najgore pitanje - odgovorio je Bebica.

- Šta se dešava sa tobom i Teodorom - pitao ga je Darko.

- Nemamo nikakvu komunikaciju, sklonimo oboje poglede. Desi se da se pogledamo. Ne znam ni šta bih je pitao da dođe do razgovora - ispričao je Bebica.

- Da li si u njenim očima primetio da se sada kaje - pitao ga je Darko.

- Ja sad nešto vidim u njenim očima što neću da pričam, to ona treba da kaže - rekao je Bebica.

- Kako se ti osećaš kao neko sa strane gde Filip priča kako mu se sviđa Aneli, a Teodora je imala veliki ulog, da je bačeno sve u kantu zarad čega - pitao je Darko.

- Meni da se to desilo ja bih se osećao kao najposraniji čovek na svetu - rekao je Bebica.

- Da li te sada više traži pogledom nego pre - pitao je Darko.

- Vidim da joj nije dobro, a ja ne želim da joj otežavam celu tu situaciju - rekao je Bebica.

- Da li bi se pomirio sa njom - postavio mu je Darko pitanje.

- Ne. Unakazio bih je u svakom smislu, bila bi najgora devojka na svetu. Ne mogu ponovo da razmišljam da li će se to desiti. Dani su mi ko godine, ne mogu da spavam. Još gore će mi biti kad budem izašao napolje - odgovorio je Bebica.

- Šta ti je najviše zaparao kod Stanije - pitao je voditelj.

- Ona je najveći licemer. Pričaš kako ti je bivši partner smeće. Ispostavilo se da nikada nije prešla Maji preko Marka Markovića - rekao je Bebica.

Autor: Teodora Mladenović