AKTUELNO

Zadruga

Totalno nemoćan: Bebica krenuo Teodori da turira mozak i želi da baci prsten, ona ni da se potrese! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Boli je uvo!

Nenad Macanović Bebica nastavio je da psihički maltretira Teodoru Delić i tražio joj prsten kako bi ga bacio, a ona je još jednom dokazala da je ne zanimaju ni on, ali ni prsten.

- Daj mi onaj prsten da bacim - rekao je Bebica.

pročitajte još

Kad si prestala da me voliš? Bebica pao u totalni očaj zbog Đukića i Teodore, ona hladna kao led! (VIDEO)

- Druže, ti si ga uzeo jer sam ti već dala - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vratio sam ti ga - rekao je Bebica.

- Nisam ga uzela nego si ga ti vratio - rekla je Teodora.

pročitajte još

Publika je dala sud: Milan Milošević pročitao takmičarima rezultate ankete za najveće poltrone (VIDEO)

- Je l' si želela da vratim? - upitao je Bebica.

- Nisam, sve što mi otimaš nisam želela - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Važi, ostavi me - rekao je Bebica.

pročitajte još

Drama: Novo prepucavanje Mikija i Zorice, on se ogradio od Kačavende! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

PUČE TIKVA! Bebica izvređao Teodori mamu i tatu, ona mu besno vratila verenički prsten (VIDEO)

Zadruga

NI NE SLUTI ŠTA JOJ SE SPREMA! Bebica pokušava da se uveri u Teodorinu ljubav pred VERIDBU, ona se totalno zbunila (VIDEO)

Domaći

Oglasila se Prija nakon Brenine povrede: Ovaj gest je rekao sve o njihovom odnosu

Zadruga

KONSTANTNO ME PONIŽAVA: Terza se na slomio na sitne delove zbog Minine hladnoće, uveren da je opčinjena Asminom! (VIDEO)

Zadruga

Nešto me radi, ne znam šta: Mina priznala Teodori da se ljubila sa Terzom, ali vezu ne želi ni za tri života! (VIDEO)

Zadruga

POKUŠALA DA IH ŽESTOKO PONIZI! Jelena smatra da su Anđelo i Anita najzlonamernije osobe u Eliti, Miljana odmak skočila da odbrani svoju drugaricu: Ona