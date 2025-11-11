Totalno nemoćan: Bebica krenuo Teodori da turira mozak i želi da baci prsten, ona ni da se potrese! (VIDEO)

Boli je uvo!

Nenad Macanović Bebica nastavio je da psihički maltretira Teodoru Delić i tražio joj prsten kako bi ga bacio, a ona je još jednom dokazala da je ne zanimaju ni on, ali ni prsten.

- Daj mi onaj prsten da bacim - rekao je Bebica.

- Druže, ti si ga uzeo jer sam ti već dala - rekla je Teodora.

- Vratio sam ti ga - rekao je Bebica.

- Nisam ga uzela nego si ga ti vratio - rekla je Teodora.

- Je l' si želela da vratim? - upitao je Bebica.

- Nisam, sve što mi otimaš nisam želela - rekla je Teodora.

- Važi, ostavi me - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić