Totalno nemoćan: Bebica krenuo Teodori da turira mozak i želi da baci prsten, ona ni da se potrese! (VIDEO)

Boli je uvo!
Nenad Macanović Bebica nastavio je da psihički maltretira Teodoru Delić i tražio joj prsten kako bi ga bacio, a ona je još jednom dokazala da je ne zanimaju ni on, ali ni prsten.
- Daj mi onaj prsten da bacim - rekao je Bebica.
- Druže, ti si ga uzeo jer sam ti već dala - rekla je Teodora.
- Vratio sam ti ga - rekao je Bebica.
- Nisam ga uzela nego si ga ti vratio - rekla je Teodora.
- Je l' si želela da vratim? - upitao je Bebica.
- Nisam, sve što mi otimaš nisam želela - rekla je Teodora.
- Važi, ostavi me - rekao je Bebica.
Autor: N.Panić