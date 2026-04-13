Od Brankice Janićijević nema pozdrava za Terzu: Sofija pokazala da je ipak ne zanima mamino mišljenje, razvukla osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a sada je na red došla i Sofija Janićijević.

- Ćero moja, srećan ti Vaskrs. Želim da znaš da je tvoja podrška iz Obrenovca i Novog Sada uz tebe. Napolju ide sve svojim tokom, ništa ne brini i rešićeš sve kad izađeš. Ne opterećuj se šta ko priča, svi smo dobro. Budi dostojanstvena i glavu gore, ne dozvoli da te iko isprovocira. Pazi na svaku svoju izgovorenu reč, samo hrabro uz tebe smo. Ljubi te i voli tvoja majka - glasila je poruka Sofijine mame.

- Mama, volim te najviše na svetu. Hvala ti puno, juče sam baš mislila na tebe kada sam videla naša jaja. Mama hvala ti puno - rekla je Sofija.

- Sofija ćero, želim tebi i ukućanima srećan Uskrs. Poseban pozdrav našem šuraku Đukiću - glasila je poruka.

- Vidimo da ovde piše poseban pozdrav za Terzu na kutiji, ostalo je još tri meseca do kraja i to je to - rekao je Terza.

Autor: N.P.