Udario tuk na luk! Matora dala svoj sud o odnosu Angeline i Anite, Luka ponovo demantovao oca: Nina se za leto nije čula NIJEDNOM s Nikolom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala to što Angelina, Anitina majka, nije poslala ćerki čestitku.

- Nisam se iznenadila, nisam...Ja nemam šta da pričam, slušam sada Anđela. Ja sam upoznala Angelinu, bila sam u super odnosima sa njom do sedmice. Ja u sedmici kada sam pričala, ovaj čovek me je blatio i borio se za njenu mamu kao da mu je iz oka ispala, odgovarao je na pitanja iz mog Anitinog života. Ne bih puno da zalazim u tu tematiku, ne želim da kažem mišljenje koje imam. Ovo je njena odluka, ali da, da imam mišljenje zbog čega je sve ovo ovako, imam. Imali ste priliku da gledate moj i Angelinin razgovor kada je bila ovde - rekla je Matora.

- Ja sam joj zabranila da se oglašava. Meni je ona rekla da neću dobiti čestitku ni od mene ni od braće - rekla je Anita.

- U sedmici sam svašta pričala, tačnije, ono što sam doživljavala, odnos s Bojanom, odnos s Angelinom. Ali je meni suludo da svoju bivšu ženu komentarišem ovde, jer ne osećam potrebu. Nisam očekivala jer znam koliko Angelina brine o Alekseju, teško joj je, žena ima i svoje sinove. Imam kočnicu kada je ona u pitanju, ne zato što ne smem, nego što ne želim - rekla je Tomićeva.

- Meni bi značilo i da mi je pisalo: "Noa je super"...Ne znam šta je. Naravno da Noa zna, u to sam sto odsto siguran - rekao je Luka.

- Tvoj tata je izneo u javnost da dok si bio sa Aneli da si pokušavao da se pomiriš sa Ninom - rekao je Milan.

- Naravno da nije istina. Nina nije mogla da dođe u Beograd. U super smo odnosima sa njenom porodicom...Ja ću da kažem i tvrdim da se Nina nije čula sa Nikolom nijedan dan za leto, a da sam se ja čuo svaki dan i sa Ninom i sa Noom. To je takva glupost. Moja žena je u srećnoj vezi već pet godina, to je takva glupost. Moj otac podržava Sandru Obradović i mene, zove je, šalje joj i sve, a s druge strane zna da hoću da se pomirim sa Ninom, koju voli najviše na svetu. Totalna glupost! - rekao je Vujović.

- Je l' misliš da zbog tebe nije dobila čestitku ili zbog čega - pitao je Milan.

- Ne verujem da je zbog mene jer su i pre toga bili praznici, pa nije dobijala čestitke. Moguće da zbog cele situacije ne želi da se oglašava...Ne slažem se sa Anđelom u par segmenata, treba prvo roditelji da se upoznaju. Ja znam, manje-više, te njihove priče, slične su priče za taj neki period dok su bili zajedno, znam da majka nije posle podržavala - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić