Da, bila bi sa Filipom, ali zbog... Luka skočio kao oparen, smatra da Aneli manipuliše s Đukićem s OVIM (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Viktoru Gagiću kako bi prokomentarisao ponašanje Filipa Đukića sa učesnicama Elite.

- Ne znam šta bih rekao...Ja sam rekao da on isto ima neku taktiku ovde, da hoće da prođe kroz ovaj rijaliti što lakše, jasan je čovek, hoće da je*e...Ne bih ja tako, da moja porodica gleda takve stvari, on ima 40 godina, treba da gleda da osnuje porodicu i o tome da gleda - rekao je Viktor.

- On je meni rekao u oktobru da ne bi je*ao samo Babejićku i Petju - dodao je Ivan.

- Moje mišljenje je da bi Filip otresao Aneli, da nikada nije imao devojku poput Aneli, da nikada ne bi bio sa Aneli, moje mišljenje je da Filip ne bih živeo pod istim krovom sa Aneli. Da, mislim da bi se otresla sa Filipom, ušla bi u vezu sa njim samo zbog rijalitija, jer bi tada bila jedina priznata devojka u rijalitiju, a nisu bile ni Maja, ni Anita. Zato ona njega manipuliše tim zagrljajima - rekao je Luka.

- Ja ga podržavam, neka ih roka, kada mene bude ugrozio, ja ću ga...Očigledno da Filip ovde nikoga nije smatrao drugom ili prijateljem, jedino što mogu da mu zamerim je to za Luku, živeo je sa Aneli i verio je - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić