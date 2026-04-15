Pozvali smo majku Sare Stojanović nakon što je našla osmog po redu dečka u Eliti: Jecala zbog majčinih kritika, pa smuvala Murata

Samo dan nakon što je Sara Stojanović u "Eliti" primila majčino pismo, gde ju je žestoko iskritikovala zbog menjanja partnera u rijalitiju i intimnih odnosa pred kamerama, ona je rešila da okrene novi list, te je uplovila u novu emotivnu vezu, a njen novi izabranik, osmi po redu, je (opet) Murat Asylguzhin.

Sara je, podsetimo, imala afere sa Borom Santanom, Saletom Luksom, Ivanom Marinkovićem, Markom Janjuševićem Janjušem, Asminom Durdžićem, Mikijem Dudićem i Anđelom Rankovićem, a sada je srce ponovo poklonila Muratu, koji ju je tokom žurke tešio dok je ona ronila suze zbog majčinog kritičkog pisma.

Pozvali smo Sarinu majku Miroslavu za komentar.

- Šta da kažem, slatki su, Murat je kvalitetan dečko, da je sreća da je od početka bila sa njim, verujem da bi je poštovao - rekla je ona za Pink.rs i dodala:

- Očigledno da je moja čestitka pogodila jer nije očekivala da budem toliko stroga, nažalost, kao i uvek, nije me poslušala. Sada mi ostaje samo da joj poželim sreću, a kada izađe mnogo će morati da radi na sebi. Nadam se da će joj pomirenje sa Muratom doneti mir tamo - rekla je ona.

Autor: D. T.