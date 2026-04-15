Druga runda: Uroš se trudi svim silama da Janjušu izvuče belu boju kose, on završio u ranama zbog blanša! (VIDEO)

Kuka na sav glas!

Marko Janjušević Janjuš naterao je Uroša Stanića da ga ponovo prefarba obzirom da mu je prvi put spalio kosu i nije lepo izvukao boju, a Janjuš nije mogao da sakrije bes jer mu je cela glava bila u ranama.

- J*bem ti majku kako me peče na ove rane, ovo više nije zaj*bancija - rekao je Janjuš.

- Nije do mene, ne umem bolje. Ja nisam frizer - rekao je Uroš.

- Kosu si mi spalio, to je zdravlje i nije zaj*bancija - rekao je Janjuš.

- Ja bolje ne umem, možda smo trebali jači hidrogen - rekao je Uroš.

- Farbaj me - drao se Janjuš.

- Valjda ću ti sad izvući bolje. Je l' te boli? - upitao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.