SA NJOM SE POMIRIO, SA NJIM ZARATIO! Bora priznao da se kaje zbog vređanja Anastasije, pa opleo po Urošu: Tatica te izbacio iz kuće (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Saru i Murata:

- Da li ste vas dvoje sada u vezi?

- Jesmo, pomirli smo se i nastavili odnos koji smo imali pre par meseci. Videćemo šta će biti - rekao je Murat.

- Kako sreće da sam bila sa njim od početka, bivše ne računam više - rekla je Sara.

- Boro kako se osećaš kada ti jedna devojka koju voliš kaže da si ljudska nakaza, da smrdiš i da te prezire? - glasilo je novo pitanje.

- Mi kada smo sami pričamo nešto drugo, u besu kažemo jedno drugom svašta - rekao je Bora.

- Kada je on mene vređao, vređala sam i ja njega. Govorio je da nosim prljave gaće, ja sam mu govorila da smrdi. - rekla je Anastasija.

- Svašta ste vi jedno drugom rekli - rekao je Milan.

- Šta je bilo bilo je, ako hoće ljudi da oproste, videćemo da li će da se reši - dodao je Bora.

- Ajde da damo ovoj vezi podršku, ja sam ih rastavljao ali to je prirodna selekcija, mene ti više ne zanimaš, odjavio sam te Boro - dodao je Uroš.

- Beži bre greško priprode, nek ti se mama spasi tatice, tebi je tatica izbacio na ulicu - dodao je Bora.

- Ne brini se ti za mene, tema ste ti i Anastasija - rekao je Uroš.

