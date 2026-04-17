PITA SE OD ČEGA ĆE SANDRA DA ŽIVI, A NE JA: Luka priznao da je ogorčen na oca jer uporno ide protiv njegove sreće, pa progovorio o Bajinim DVOSTRUKIM ARŠINIMA: AKO JE ANITA LOŠA, LOŠ SAM I JA! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U prvom video-snimku u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju razgovor Anite Stanojlović i Luke Vujovića, koji se ticao njegovog oca Nikole Vujovića Baje.

- Luka, kakvo pokajanje, o čemu se sada radi? - upitao je voditelj.

- Ne znam, Milane. Nekako mislim da nije mesto da se ovde prepucavam sa njim, odnosno odavde da mu odgovaram na njegove neke komentare. Ipak, Anita je trudna, nosi njegovo unuče. Mislim da ne bi trebalo nikako da se oglašava i da govori da li je za mene, ili nije. Ja sam mu pokazao da na moju odluku ne može da utiče. Ne znam šta je dobio time što se konstantno meša u moj izbor? Mene nije video, sa brojnim članovima naše familije ne priča - rekao je Luka.

- Kako se Anita oseća po tom pitanju? - upitao je voditelj.

- Neprijatno joj je. Ja sam bio na kamati, roditelji su mi vraćali dugove. Ako sam ja loš, onda je loša i Anita. Baja se pita više od čega Sandra živi i njegova porodica, a ne ja, to je očigledno - rekao je Luka.

- Šta to znači da su tebi zavrnute sve slavine? - upitao je voditelj.

- Ja imam svoj stav, u kom trenutno majka moja živi, ali je moj. Brat i ja smo otvorili salon, to je naše. Otac se u to nije mešao i nije on dao novac za sve to - rekao je Luka.

- Kako to da si planirao da živiš u Švajcarskoj sa Sandrom? - upitao je voditelj.

- U tom trenutku je moj otac podržavao taj odnos, bila je priča o tome sa Sandrom. Da je u tom trenutku bila neka druga devojka, s njom bih pravio pravio planove na osnovu toga. E, sad, toga više nema, nakon svega, mene Švajcarska više ne zanima - rekao je Luka.

