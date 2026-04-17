SATERANI U ĆOŠAK: Učesnicima PREKO GLAVE laži Teodore i Bebice, smatraju da je pitanje trenutka kad će obnoviti svoju vezu! (VIDEO)

Metež u Beloj kući!

U narednom video-snimku puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide kako Nenad Macanović Bebica prati svaki korak Teodore Delić i ide za njom.

- Bebice, imali smo priliku da vidimo da je stalno uhodiš - rekao je voditelj.

- Ne, ja to ne radim. Teodora, je l' te ja uhodim? - upitao je Bebica.

- Kako tako Bebice pričaš? To svi učesnici primećuju. Teodora, je l' voliš ti Bebicu, pa ti ne smeta što te u stopu prati? - upitao je voditelj.

- Ne gledam ja šta on radi. Ja sam popila tokom žurke, otišla sam u Belu kuću da pojedem šips, bila sam gladna, nisam gledala da li me prati ili me ne prati. Ja sam jela čips i gledala svoja posla - istakla je Teodora.

- Ti si mu rekla u razgovoru jutros ''tebi je samo važno da ne budem sa Filipom'' - rekao je voditelj.

- On može i trista godina ovako kao sad da se ponaša i živi, ali samo isključivo ako ja nemam momka. Da ja imam momka, krenuo bi haos - rekla je Teodora.

- Ako Teodori ne odgovara kako se ja ponaša, neka se pomeri - rekao je Bebica.

- Ovo su dva najveća foliranta. Dva najveća blama. Ona stalno priča sa njim, prilazi krevezu i uzima stvari. Što uzima hranu od njega, ako je ne zanima? Bebica stalno nju gleda, nije trepnuo dok je posmatrao Filipa i Teodoru dok su ležali i sunčali se, to je strašno - rekao je Terza.

- Da li misliš da Teodora radi sve ovo da bi sklonila Bebicu do Filipa da ne uradi nešto? - upitao je voditelj.

- Ne, ne mislim to. Ona sad ovo namenski, namerno radi - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku!

Autor: S.Z.