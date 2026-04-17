Da mogu da vratim vreme ne bih sa njim ni kafu popila! Stanija ne krije da joj je Asmin bio najveći blam, potom ponizila Aneli: Krivo joj je što je izgubila bankomat (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a novinar Darko Tanasijević je za prvog sagovornika izabrao Staniju Dobrojević.

- Istakla si da Aneli i Asmin nisu uspeli da se dogovore za tri godine, a sad su uspeli za pet minuta kad se pročulo za tvoj ostanak - glasilo je pitanje.

- To je ono što sam ja rekla da postoji neki dogovor u izolaciji. Reakcija je sve pokazala. Mislim da sam pogodila pravo u metu. On je došao sa ciljem u Majami da me osvoji, a ona je to iskoristila. Oni nisu uspeli ovde za šest meseci da se dogovore oko deteta. Kakav sam ja problem nakon tri godine..Ja sam davno prošlo vreme. Hteli su da me uprljaju po svaku cenu jer je on spreman da laže. Mislim da je bio neki dogovor u izolaciji. Ostavila je Luku i završila sa njim, time je obrukala svoju porodicu. Meni su to nečista posla. Ti ljudi su spremni na sve. Ne znam gde sam ja njih u životu nabasala. da postoje neki dogovori sigurno da da, jer i meni je napolju predlagao - objasnila je Stanija.

- Rekla si da je Asmin težak prevarant i da ti je punio glavu Ahmićima -

- Desilo se to što se desilo u Crnoj Gori, da nam prete. On je tada imao sto pratioca i posle toga otključava profil. Ja sam tada bila u medijskom linču. Tu etiktu ću nositi do kraja života. On je jedini znao za moje nervne slomove po kući. Rekao mi je da moram koliko sutra da odem kod Dalile u emisiju. Ja ništa o Ahmićima nisam znala. Oni su toliko spremni ušli u sve ovo, nisam znala šta me je snašlo. On mi je spominjao da je Sita vezivala za radijator, da je završila u psihijatriji i zatvoru. Mene je tada držala emocija. Bili smo zajedno i borili smo se protiv celog sveta - ispričala je Stanija.

- Zašto je sad Asmin iz ove perspektive tvoj najveći blam života - pitao je Darko.

- To je možda moja karma. Da mogu da vratim vreme ne bih ni kafu popila sa njim. Neka žene uče iz mojih primera - rekla je Stanija.

- Na koji način smatraš da bi lako izmirila Aneli i Asmina - pitao ju je Darko.

- Ja sam takav tip, takva sam osoba. Seli bi i popričali ja bih mu rekla srećan put, svako svojim putem. Ja sam imalča pozitivan uticaj na njega kad sam pored njega. Kad je bio pored mene bio je kao mala maca. Da nije bilo Maje i mog sukoba sa njim sigurno bi došlo do toga. Oni su isti, Durdžići, Ahmići. Ja njima više nisam ništa. Oni imaju dete pa nek teraju kako znaju i umeju - ispričala je Stanija.

- Kako komentarišeš to što Aneli priča da sve ovo ide preko njenih leđa -

- Folirantkinja. Kako je rečeno da ja ostajem do kraja maske su pale, krenuo je totalni haos. ja sam nju ovih dana samo nju imala na leđima. Dobro joj ide ta uloga žrtve.

- Kakve si zaključke izvela od vašeg razgovora u utorak - pitao je Darko.

- Meni je bilo bitno u tom razgovoru da je pitam zašto ti mene kriviš. imamo primer Bebice, njemu će uvek biti problem neko drugi, a ne Teodora. Foliranti občni - rekla je Stanija.

- Šta predviđaš šta će se desiti napolju - nastavio je Darko.

- Nju boli što je izgubila bankomat. Ona pati za Balensijagom, lignjama.. gde je tu porodica, međuljudski odnosi. Zato mene naziva sponzorušom. Ne može da dokuči da mogu da je kupim sa sve gaćama. Ona je želela da abortira sa Asminom, a oni su je ubedili da je neki milioner koji je zaradio na lotu pa ju je porodica nagovorila da rodi dete.

- Pozdravi čika Jovu i mamu, očito ste iste - dobacila je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović