HAOS NE PRESTAJE! Aneli u emotivnom rasulu zbog Stanije i Asmina: Iskočila bih iz svoje kože, noću imam košmare (VIDEO)

Napetost raste!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi porazgovarali.

- Kako si Aneli? - glasilo je pitanje.

- Osećam se tako jadno. Ne znam kako ću izdržati do kraja, guše me - odgovorila je Aneli.

- Na šta misliš kada kažeš da si ovde dobila svoju istinu - pitao je novinar.

- Ne mislim na plasman, pokazala sam njegovo i njeno lice - rekla je Aneli.

- Rekla si da si ispala čovek i dala Staniji drugu šansu, šta se promenilo - pitao ju je Darko.

- Ovde je sve odglumila. Hrela je da obrlati Maju da ostavi Asmina. Pokazuje nemoć i ljubomoru. Uverena sam da ju boli što je opstala bez njegovog novčanika. Loša je žena, spremnba je na sve, gazi preko mrtvih, on gazi preko mrtvih. Ona se ne razlikuje od mene u iznišenju. Nije isto blatiti nekog s kim si imao s+ksualne odnose mesec dana i nekog s kim ima dete - objasnila je Aneli.

- Ova žena glumi sve. Obolela je u glumi žrtve - rekla je Stanija.

- Ova žena se sprda sa mojim životom. Proživljavam istu situaciju. Izašla bih iz svoje kože da mogu. Loše se osećam. Mene ona ne zanima. Ostaću večeras dostojanstvena - dodala je Aneli.

- Ti si se šokirala kada je Stanija večeras pričala šta mi je ova žena sve radila - nadovezao se Darko.

- Neka bude da je tako. Ona čačka sve. Ona hoće da napravi da je nas ujedinila i da izađe kao pobednica i da nastavi da nas napolju blati. Nisam očekivala da je ovako loš čovek, nisam očekivala da će se ovako prema meni ophoditi, prema njemu da ali prema meni ne. Večeras sanjam Noru kako on ide sa drugom ženom, Nora plače, vodi rolere, pada..on je krade, ne daje mi je.. to mi je sve podsvest.l Ja mislim da je ona luda za njim. Ona je iskusna žena koja je sve dobro odradila - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na to što ti Stanija kaže da si mogla da je pozoveš i da vratiš svoju malu porodicu - pitao ju je Darko.

- Tako je jeftina, došla je ovde sa jeftinom pričom - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što je imala želju da pomiri tebe i Asmina - nadovezao se Darko.

- Ima pravo da to priča, to je nemoć i hoće sebe da opere. Došla je i rekla da smo mi njena dva aktera, posle je ispalo da joj je samo glavni akter Asmin. Ona je ostala bez novčanih sredstava pa se odma javila jevreju ipak neko mora da plaća kiriju - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku!

Autor: Teodora Mladenović