Dete ispašta napolju, a zaslužuje majku i oca! Janjuš zapenio na Asmina i Aneli, od njegove lekcije se puši Bela kuća (VIDEO)

Tenzija samo raste!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala sukob Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Baš ništa nisam čula. Ova se vrti kao poludela u krug... Gde je ključna stvar oko čega je nastao sukob. Svađa mi deluje isforsirano. Asmin živi svoj san sad. Sedi tamo sa najjačom ribom ikad, uživa dok se žena i ljubavnica scvađaju oko njega. Unakazila se za sva vremena - rekla je Maja.

- Nek te tuži ljubavnica, nek te služi sluškinja, a život živi sam sa sobom, ovo je poslednje zbogom - pevala je Stanija.

- Njoj je falilo manjka slave. To je kriza srednjih godina. Ost stare slave ne može da se živi. Aneli je inteligentnija, a ovo je klasična borba između njih dve oko prvog mesta. Niko ovde nije u gubitku. Glavni krivac je on koji je to sve dozvolio. Ne možeš u roku od 15 dana da ispričaš 55 različitih verzija. Nema šta da kaže, to je činjenično stanje. Klimaks je opalio, nema dalje. Aneli je namazano sačekala Staniju, osmotrila je situaciju jer je Stanija rekla da je Aneli sve u pravu - rekla je Maja.

- Ona ne razmišlja šta priča, glupa je! Zamisli koliko je glupa kad mi peva ovu pesmu, ovo je njena nemoć - skočila je Aneli.

- Da li postoji bela i siva masa uopšte? Ja se ne kajem što sam neke stvari uradila, ali sam vrlo obazriva i namazana. Prirodna inteligencija mi je jača strana. Prosuta ličnost - rekla je Maja.

- Jeste se on zavozao, nek uživa u vezi sa Majom. Maja će biti moja karma, a on će od blata da me pravi - rekla je Stanija.

- U ovoj situaciji je pametniji da ćuti. On se brani ćutanjem, a one su njega oprale. Ove dve osobe se sad svađaju oko njega - rekao je Janjuš.

- Nju boli prvo mesto - rekla je Stanija.

- Više je Aneli ljubomorna na Staniju jer je Stanija više iskoristila nego Aneli od Asmina. One jedva čekaju da jedna uradi nešto loše, a iste stavri rade. Asmin sa Aneli nije rešio glavni problem već je potrčao u zagrljaj druge osobe. Njoj je pružio više ljubavi nego detetu za tri godine. To je poraz njega kao čoveka i roditelja. Oni imaju partnere dok neko napolju ispašta. To dete zaslužuje i majku i oca. Stanija kad je videla da Aneli ide sve u korist onda je krenula svađa. Sve se svodi na to koja je od njih dve u kravu. Za mene je između njih dve pobednik Stanija jer ćeš izaći boleće te za sve, doći će neko novi. Njih dvoje ne rešavaju ovo i ne znamo kako će rešiti, a nju boli p za sve. gde to može da postoji da se ne čuje svaki dan sa svojom ćerkom - rekao je Janjuš.

- Pitaj ih, oni su otac i majka! - rekla je Stanija.

- Skupi m*da i ostani do kraja! Pokaži svima nama da ćeš pobediti - rekla je Aneli.

- Meni nije lako da ostanem, ja stavram u realnom svetu - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić