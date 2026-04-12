Mislio sam da ćete ostati zajedno do kraja života, a na kraju ti postade moj zet: Učesnici izneli svoj sud o Asminu i Aneli, Janjuš se našalio sa svoj račun! (VIDEO)

Tenzija raste u Beloj kući!

U toku su nominacije, a ovo veče se odlučuje između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, a svoju nominaciju iznela je i Anita Stanojlović.

- Drago mi je što je Stanija ušla jher je Luka dobio priliku da iznese sve o svom odnosu. Kasd god je hteo da istera svoju pravdu nije mogao jer je ispadalo da je opsednut. Ni ja ne mogu da budem sa muškarcem koji ima manje od mene, a tako ni Stanija. Ne mislim da si sponzoruša. Ja sam tu na tvojoj strtani. Ja sam super sa Asminom. Tebao si da pokažeš ovim ljudima da nisi bio isti prema Staniji kao prema Aneli. Meni niko ne može da zabrani da vidim dete i trebalo je i ti da se boriš za to dete preko suda. Sačuvaću Staniju - rekla je Anita.

- Hvala i Luki i Aniti - rekla je Stanija.

- Smatram da si inteligentan i spospban muškarac. Imaš dosta dobrih strana. Ti tvoji loši postupci prave tebe lošim i ako to nisi. Ti i ja imamo korektan odnos, isti nam je odnos od početka i bio si korektan prema meni. Što se tiče Stanije, mislim da si mirna i staložena. Dopada mi se što vodiš računa o svom telu i zdravlju i to je odlika ljudi koji su prihički jaki. Žudiš za savršenim životom. Imaš jako prijatnu energiju. Vaš odnos je bio bez ljubavi, strasti su se ugasili posle mesec dana, a ta stras se nije vratila. Niste ni imali neku perspektivu. On uživa da pruža pažnju devojci. Ostavljam Asmina - rekao je Anđelo.

- Ne volim da slušam nominacije u kojima se ništa ne kaže. Sere mi se od diplomata. Nit me zanima ko je žrtva, šta narod misli, ko će u njihovom odnosu ispati žrtva, a njih treba još manje da zanima. Selektivna pravda, Asminu seremo kako se ponaša prema ženama. Vladaju lični sukobi između ovih ljudi. Maja i Asamin imaju to da skupljaju mišljenje od ostalih ukućana, to mi se ne sviđa. Mnogo više bacaju akcenat na nas nego na druge stvari. Asmin mene i Draganu nikada nije uvredio od početka. Stanija će ostati večito u mulju, ostaće im pečat i zauvek će biti vezani - rekla je Matora.

- Stanija i ja se pozajemo od Zadruge 5. Imam sve više i više bolje mišljenje o tebi. Drago mi je što mi ništa ružno ne govoriš. Svaki tvoj pokret u meni nešto budi i stvarno te gotivim. Video sam da si dobio šest novih peškira, a ja sam ti malo pre ukrao jedan. Asmin, ne mogu da zaspim kad pomislim kako si funkcionisao, ludilo. Doživljavao si veliki stres napolju. Toliko si sebe dao ženi napolju da je to neverovatno. Mislio sam da ćete ostati do kraju života, a na kraju ti postade moj zet. On me je jedini pitao da li imam emocije prema bivšoj, svaka mu čast i želim im sve najlepše. On me je podržavao i na Tik-toku svaki put i ostavljam njega, a šaljem Staniju - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović