Pozajmila joj NOVAC, a sad je drži u šaci? Kačavenda ostaje bez poslednjeg prijatelja: Otkriveno kako je blatila i pljuvala Vanju Živić, Janjuš i Anđelo izneli sve detalje! (VIDEO)

Tenzija samo raste!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Milena Kačavenda priča kako je Marko Janjušević Janjuš ljubomoran.

- Ja se slažem sa tim da ti meni lično nisi ništa uradila. Ljudi su ukapirali da je zbog toga što sam ja razočaran u tebe. Nisam nijednog trenutka reagovaološe. Tebi nije dobro godinu i po dana. Očekivao sam da će da pričaju o tome i ispostavilo se da sam ja ljubomoran. Samatram da se nikad nije ovako ponizila. Ako to ne shvata onda ona ima problem i treba sa nekim da popriča. Njeno ponašanje ove godine i njene neke izjave koje su sulude... ne mogu da verujem. Ima sreće što je dobra sa nekim ljudima.Blam jeste, ali ne mogu da kažem da je najveći blam. Naravno da je izbegavam i da sam je izbegavao na žurki. Nije ljubomora, glupo je da pričamo o tome. Ova što skače govori da sma ja ljubomoran, ne znam šta je ljudima. Ja samo pričam kako jeste - rekao je Janjuš.

- Ja ne osećam ni trunku ljubomore, a često provodimo vreme. Nisam primetio da ljubomoriše na moj i Milenin odnos - rekao je Miki.

- Slažem se ja sa njim, pričali smo više puta. On je provukao da ja burno reagujem i ne dam da kaže. Ja u petak dolazim kod Vanje da pitam kako je, a Aneli govori da Luka čeka. On se izdrao na mene kad sam krenula Vanju da odvedem i ja sam ga pitala da li se on to dere na mene. On je rekao: "Nisi normalna" - rekla je Milena.

- Da li je bio klip sa Mikijem pre toga? - pitao je Janjuš.

- Bio je tog dana. Prošle sezone nisam pila i počela sam da pijem nakon operacije prsta. Ako smo mi drugovi i ne obraća mi se na žurkama, zašto ne kaže: "Dođi ovamo, ideš u krevet" - rekla je Milena.

- Je l' ti mene zaj*avaš? Je l' ja osobi od 50 godina trebam 50 puta da govorim? - ubacio se Janjuš.

- On je meni rekao: Opa bato, nisam znao da ste išli dalje", i šta ja mogud a pomislim osim da je ljubomora. Verujem da je sve vreme uvređen zbog mog ponašanja utorkom - rekla je Milena.

- Ona njoj govori da mora da se aktivira i da nema svoj stav. To može da bude i to što je pozajmila njoj pare, pa da bude tu da zaradi. Mogu i to da pomislim. Vanja ne sme njoj ništa da kaže. Nisi joj rekla nijednu reč kad te terala iz kreveta. Odakle znam da joj je pozajmila pare? - pitao je Janjuš.

- Smorili su i Boga i narod da mojom zadnjicom. Milena odlično zna šta ja njoj i kad zameram. On je dao oružje drugima da mogu ovde da ustanu i da je pljuju svi kolektivno. Ako sam nekome drug ja ću mu reći sa strane - rekla je Vanja.

- Kad čujem sastrane meni je muka - rekao je Janjuš.

- Ja sam Milenu odmah pitala i onda je Anđelo rekao da je ona njemu rekla na zidiću. Ona je rekla da nije, ali oni ne mogu da znaju sve stvari ako ona nije rekla. Ja sam njoj naravno zamerila. Kad su joj svi okrenuli leđa i kad je svi pljuju ja neću. Ja sam rekla da te pare uplate Tanji ako je to problem. Je l' ja nju trebam da napušim zbog toga? Ja nikad ne bih rekla neke stvari koje ona i ja znamo jedna o drugoj od spolja - rekla je Vanja.

- Dala sam joj pare i? Šta? Hoće da zavade pa da vladaju - rekla je Milena.

- Meni je Vanja došla i ja sam joj ispričao kakva je bila situacija. Odakle svima o pozajmljivanju para? Ti si meni pričala: "Jeb*o me pas kad sam joj pomogla i kad sam se založila za nju" - rekao je Anđelo.

- Marko je spolja znao i Anđelo je to znao, a sad zna 16 ljudi - rekla je Milena.

- Kad je Vanja nasisala Kačavendu zbog palačinke onde smo stajali dok nam je Kačavenda pričala o tim parama. Marko i Anđelo mi nikad nisu rekli - rekao je Bebica.

- Jedino sam pričala sa Anđelom o tome - rekla je Milena.

- Tebi imponuje da dva mnuškarca razmišljaju o tebi i da se bore oko tebe - rekao je Janjuš.

- Uhvatio sam je u mnogim lažima. Rekla je da mi ništa nije pričala za Vanju, a malopre je priznala da mi je pričala. Nisam spominjao te pare - rekao je Anđelo.

- Što te postala u izoalciju? Ili da te spoji sa Anđelom da makne priču ili da

Autor: A.Anđić