GOVORILA JE DA JOJ SE DEČKO POMIRIO SA BABOM KOJA GA JE FINANSIRALA: Stanija iznela tvrdnju o Majinom bivšem partneru, ona demonstrativno NAPUSTILA radio emisiju! (VIDEO)

Šok!

Prve gošće voditeljskog para Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Sa mesta splačina'' bile su Stanija Dobrojević i Maja Marinković.

- Majo, imam pitanja učesnika da ti postavim, odnosno vama. Učesnici su ti postavljali pitanja na koja žele da čuju odgovor. Majo, ti si rekla da misliš da se Stanija bavi prostitucijo, da li si napolju čula te informacije? - upitao je Dača.

- Nisam čula glasine, ali sam rekla da je ovakvu kakva je sada ne poznajem. Nikada nije igrala prljavo ovako. Kada je rekla da je ne zanimaju socijalni slučajevi, nego samo milioneri i bilioneri, tu mi je pala u očima i iskrivila sam mišljenje koje sam imala o njoj - rekla je Maja.

- Zašto je Asmin njoj dao pare, pre nego što je ušao u Elitu? - upitala je Kačavenda.

- Meni je to sponzorstvo klasično. Ona je u odnosu ostajala zbog koristi i interesa ličnog. Sponzoruša je, bila je s njim zbog para - kazala je Maja.

- Da li imaš neki njen ''prljav veš'' u šaci? - upitao je Dača.

- Ja nemam nameru da priču izvrćem, da priču neku potenciram. Ono što sam rekla, iza toga stojim. Kao što sam rekla, ona je za mene klasična sponzoruša - istakla je Maja.

- Svaka devojka koja je za mene pričala takve stvari, završila je na sudu. Nikada nisam imala dodirnih tačaka sa prostitucijom, za mene se to zna. Ja sam devojka koja se slika provokativno, to je tako. Ostvarila sam se finansijski. Sve što imam, ostvarila sam sama, to je jasno. Moja veza sa Markom Markovićem bila je takva gde sam povlačila sve finansijske poteze ja. Tada su me žalili. Kada sam sa Asminom ušla u odnos, onda su krenuli da pričaju da sam sponzoruša. Niko ne može da me uvredi, jer sam se za sve što imam, sama borila. Te uvrede da sam sponzoruša, mene nikako ne dotiču - rekla je Stanija.

- Stanija, da li je istina da ti se Maja žalila napolju i da je imala vezu pre neko je ušla u ''Elitu?'' - upitao je Dača.

- Ona je imala dečka nekog, da. Žalila mi se da će ga prebiti jer se vratio devojci ili ženi. Govorila je ''vratio se matoroj'', vilenela je tada bila - rekla je Stanija.

- Ovo nije istina. Da, imala sam nekog napolju, dečka sam imala, ali to je neka stara priča koju sam bila obnovila. On je dugo imao devojku s kojom je raskidao i mirio se - rekla je Maja.

- Maja mi je rekla da se on toj babi vraćao jer ga je finansirala i da je socijalni slučaj - rekla je Stanija.

- Ja izlazim iz emisije. Neće Stanija meni izvrtati priču ovde, strašno - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.