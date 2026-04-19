IZMEĐU DVE VATRE! Alibaba nisko udara na Anelino majčinstvo, Stanija ga postavila na svoje mesto, Maja ga ponovo betonirala! (VIDEO)

Zakuvava se!

U toku je emisija ''Nominacie'', ovonedeljni gazda Uroš Stanić odlučio se da za potrčke postavi Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiču.

- Smešna nominacija. Počeću od Aneli, ne znam ni šta bih rekao za tebe. Primetio sam da se boriš za plasman - započeo je Asmin.

- Što te uhvatila trema, što gutaš knedle? - pitala ga je Aneli.

- Svi su te u kući provalili da si se prepala zbog Stanijinog ostanka, a i voleo bih da ona ostane da pokaže svoje lice. Dokazala si da si osoba koja je sprermna sve da uradi za rijaliti. Ti ni dan danas nisi svesna da si prodala naše dete za rijaliti. Spremna si i dalje da prodaješ Noru zarad rijalitija. Obrukala si i sebe i Noru, mmoraš da prestaneš da glumiš žrtvu. Nora još uvek ne ide u vrtić eto kakva si ti mama - ispričao je Asmin.

- Nora ima igraonicu u kući - dodala je Aneli.

- Nora nema ni spavaću sobu u Dubrovniku, a kamoli igraonicu - rekao je Asmin, potom nastavio:

- Ti šta god da uradiš ne možeš da me osramotiš jer mi nisi više ništa. Ti možda voliš dete sada ali si zaboravila da si mama. Jedna mama ne ostavlja dete tri godine. Nora ti je samo pokretni bankomat. Vreme je da postaneš mama i da malo dođeš sebi - rekao je Asmin.

- Ja kad sam dolazio u Majami nisam planirao neku ozbiljnu vezu sa tobom. Nisam imao u planu da te tipujem. Ti u tom momentu si bila atraktivna i dopale su mi se tvoje slike. Sve što sam radio za tebe ja se ne kajem, znaš zbog čega sam ostajao sa tobom. Ja sam jedini krivac i javno sam priznao da nisi znala za Aneli. Ja imam pravo da lažem šta god poželim, kao i ti što si mene prvih par dana lagala. Nikada ti nisam glumio lažnog milionera. Kad sam bio sa tobom u Majamiju ne postoji nikakva ljubavna poruka sa Aneli. Ostajao sam uz tebe jer mi je bilo žao šta si sve preživela. Meni je bilo bitnije da budem sa tobom zbog zdravlja, a ne zbog s*ksa. Ja sam prvi se*sualni odnos imao sa 14 godina, ne patim od toga - ispričao je Asmin.

- Svaka koja je bila sa tobom dok si bio sa mnom u vezi je ku*avela, nadam se da si ih lepo počastio - rekla je Stanija.

- Ja ne dozvoljavam da moja devojka radi za nekog drugog jer ja sam ljubomoran. Ti si ušla ovde samu sebe da predstaviš kao sponzoruša i ljubavnica - rekao je Asmin.

- Što si me izblatio go*nima - dodala je Stanija.

- Tvoji su me prodali kao šaku krompira. Znaš šta je tvoja sestra radila još dok smo bili idealni napolju - rekla je Stanija.

- Što bih ja bio drugačiji sa Majom nego sa tobom u vezi. -rekao je Asmin.

- Je*la te Maja Marinković - rekla je Stanija.

- S*ksa više nema do kraja, odgovorno tvrdim - ubacila se Maja.

- Šaljem staniju, ostavljam Aneli - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović