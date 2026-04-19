Stresiram se, a moram da mirujem: Anita više ne želi da se vređa sa Aneli, njihove svađe joj loše utiču na trudnoću! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi dao svoj sud o Aneli Ahmić i Staniji Dobrojević.

- Aneli ovde za tri godine nije ništa uradila, samo se vratila u rikverc. Imala je priliku i da sa svojim bivšim mužem ispravi odnose zbog deteta, ni to nije uradila. Aneli ne može nikom da bude prijatelj jer je loš čovek i loša osoba, okrenula bi leđa svakome ko joj ne odgovara i ne ide joj u korist. Stanija je imala toliko vremena napolju da sabere utisak i napravila si kiks zbog čega cela kuća misli da si folirant. Ti i Asmin ste se rastali u ljubavi kada ti on ostavlja 2 miliona dinara, a ti pričaš da me on obmanuo. Ti imaš mnogo manje muškaraca u svom životu koji su ti bili ekranizovani kao Aneli i Maji. Sada poučen iskustvom mogu da vam čestitam unapred na vezi Aneli i Filipa jer je on već pečen. Ostavljam Staniju - rekao je Ivan.

- Stanija i ja smo super, samo sam joj zamerila što je stala na Anđelovu stranu kada je rekla da on nije iznosio prljav veš o meni. Stanija i ja smo se dogovorile da ukoliko budem imala žensko dete, onda će mi ona praviti kompletiće. Stanija, mislim da si ti za sve u pravu i to je to. Ja narednih mesec dana moram da mirujem tako da neću se svađati sa Aneli jer loše utiče na mene, foliranta šaljem u izolaciju - rekla je Anita.

- Ovo su dve moćne žene. Aneli poznajem već treću sezonu i imali smo dosta svađa, ali ova nam je najbolja do sad. Ušla si ovde da prodaš priču, ali te opravdavam svakako. Asmin je neko ko je za ove tri godine mogao da vidi Noru, ali nije hteo izgleda. Ideš dobrim putem i kad te malo sapletu, onda padaš u bedak. Sviđa mi se tvoj odnos sa Filipom, trebate napolju da budete zajedno. Stanija, mi smo u korektnim odnosima i sada ne pričamo nešto mnogo. Filip je u pravu da si drugačija za stolom i van njega apsolutno, tako da ostavljam Aneli - rekao je Terza..

Autor: N.P.