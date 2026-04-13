U životu ništa ne ide na silu, a pogotovo ne ljubav: Boginjina sestra dala sve od sebe da joj otvori oči i za sva vremena je skloni od Đukića! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a sada je na red došla i Tanja Stijelja Boginja.

- Ćao Tanja, istina je da nisam želela da se oglašavam dugo jer moraš da shvatiš sama da kad se javi sumnja onda je i tako. Ja tebi nikad ne kažem šta mislim dok me ne pitaš. Ti si spontana, samo zapamti da u životu nema ništa na silu, a pogotovo ne ljubav koja ne postoji. Sve što imaš da kažeš, reci za stolom i seci ih istinom. Želim da se obratim i veteranima rijalitija koji ne znaju da se verbalno suoče s tobom, a dok sam ja živa niko neće dići ruku na tebe. Džabe si pobegla, želim da se iskreno zahvališ osobi koja je učestvovala u tvojoj proslavi Uskrsa. Pozdravljamo te puno brat, ja i tvoja podrška - glasila je poruka Boginjine sestre.

- Tanja, želim ti srećan Uskrs. Imaš velike pozdrave od mene, Kaline i cele ekipe. Znaj da smo uz tebe i da te čekamo do pobede - glasila je poruka Filipa Cara.

- Tanja, čuvaj zdravlje. Ne upadaj u konflikte zbog ljudi koji ti neće doći ni na slavu. Život koji si prošla i osoba koja si danas pokazuje koliko si jaka. Najveća pobeda je da ostaneš mirna i iznad svega, a samo prestani da piješ alkohol. Znaš koliko mi značiš i zato volim da pobeđuješ. Pozdrav za sve hejtere, Boginja na tronu dok su dušmani u zaklonu. Tvoja kalina - glasila je poruka Tanjine drugarice.

Autor: N.P.