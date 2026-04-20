Platiće sve što je uradila i rekla NA SUDU: Uroš siguran u to da se NIKAD neće pomiriti sa Stanijom, pa udario na njene bivše momke: Marko Marković je... (VIDEO)

Au, žestoko!

Lepi Mića na svojoj Igri istine naredno pitanje postavio je Tanji Stijelji Boginji.

- Boginja, da li se Anastasija iskreno radovala što je Sandra ispala ili se iskrenije radovala što se vratila - pitao je Mića.

- Iskreno se radovala, setimo se da je Bora nju prevario sa Sandrom Todić. Psovala je najstrašnije nju, Anastasiju i Sandru Todić stavljam u isto koš - rekla je Boginja.

- Ona je ostrašćena, traži razlog da se svađamo. Ja nisam znala da li da priđem da joj se javim, zbog nje sam imala sukob sa Sandrom - rekla je Anastasija.

- Pustiću te kada ja hoću da pričaš, jedi bre go*na budalo iskompleksirana i zla - rekla je Boginja.

- Ja nisam folirant, ako sam imala sukob imala sam - rekla je Anastasija.

- Laže, imam pravo da provociram koga ja želim, je l' ti je jasno budaletino jedna - rekla je Boginja.

- Da li si zamerila svom prijatelju Urošu Staniću koji je stavio za omiljenu Boginju - pitao je Mića.

- Njemu ništa nisam zamerila, drago mi je što je bio vođa tri nedelje. Stavila sam na papirić koga da ispoštuje, nije u dobrim odnosima s tim ljudima, nije me čudilo ništa i to je to - rekla je Sandra.

- Uroše, šta bi Stanija trebala da uradi da joj ti oprostiš - pitao je Mića.

- Ništa, Stanija i ja imamo sukob pa imamo. Na sudu ćemo to rešiti. Ja je od ponedeljka nisam dirao, na sudu će morati da plati sve što je radila i govorila. Mnogo puta sam stajao na njenu stranu, najstrašnije sam se nap*šavao sa Asminom i Majom zbog nje. Sama me je nazvala rijaliti zvezdom, na Elitoviziji je rekla da sam kao neka američka zvezda, pokazala je ko je i šta je. Ne znam da li ima animozitet prema gejevima, jer su joj možda bivši momci Marko Marković i ostali bili latentni, pa ima takvu reakciju - rekao je Uroš.

- Ne osećam odgovornost da treba da mu se izvinim. Teraćemo se na sudu. Ja sam se uvek pitala u spoljnom svetu što ga diraju, a sada sam shvatila jer to izaziva - rekla je Stanija.

- Ti imaš mržnju prema gej populaciji, govorila si da sam greška prirode i da nikada neću imati porodicu - rekao je Stanić.

- Stanija, sinoćnja nominacija je pokazala da te svi gotive, ti si itekako sinoć poražena što se tiče Aneli - pitao je Mića.

- Ona je govorila da nju čitava kuća mrzi i otkako sam ja ušla, tako da se sinoć na nominacijama pokazalo da sam fokus ja, a ne Aneli. Bile su sinoć limunada, očekivala sam žešće, ono sinoć mi je sve bilo "tra la la", nominacije su mi bile presmešne - rekla je Stanija.

- Nominacije jesu bile limunada, ja nikada nisam rekla da me svi mrzi, većina devojaka kojima ja ovde pomažem, dobra sam sa njima, ostavile su me. Samo moji hejteri, bilo ih je 11 ili 12, poslali su me - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić