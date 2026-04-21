GDE JE KRAJ NJENIM LAŽIMA?! Sofija nastavila da negira intimne poruke sa Danetom (70), Terza stavio tačku na njihov odnos (VIDEO)

Raskrinkavanje!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj je nastavio pretres sa Sofijom i Terzom oko aktuelne teme sa Danetom.

- Gde si se dopisivala sa njim - pitao je Milan Sofiju.

- U grupi i ima naš čet - odgovorila je Sofija.

- Ti si njega upoznala sa svojom porodicom - nastavio je voditelj.

- Ujak ga je upoznao jr je njegov rođendan bio - rekla je Sofija.

- A garderoba koju isprovbavaš u njegovoj vikendici - pitao je voditelj.

- To nema, nije istina - negirala je Sofija.

- Terza kako komentarišeš ceo splet od prvog pitanja za Daneta - pitao ga je Milan.

- Da tebi čovek pravi bazen kući, kakav je to fan - jasno je rekao Terza.

- Ti si blokirana koliko ti je slato para preko Wester Uniona - rekao je Milan.

- U toku dana pošalje jednoj osobi 500 ne može još 1.500 - rekla je Sofija.

- Koliko imaš slika iz automobila - pitao je Milan.

- Ja sam jednom vozila Audija, manuelac - rekla je Sofija.

- Je l' si ga zvala muže moj - pitao ju je Milan.

- Ne, nema takve prepiske - rekla je Sofija.

- Ovo je definitivno kraj, raskidam ovaj odnos. Boli me k*rac. Verovatno čestitk i hranu nisam dobio zbog nje. Očigledno je bila klasična navlakuša da mu uzme lovu - rekao je Terza.

- Jel su izašle prepiske muž moj - pitao je Terza.

- Jesu - odgovorio je Milan.

- Da li si noćila sa njim u vikendici u Ralji - pitao ju je Milan.

- Ne - jasno je rekla Sofija.

- Kako je mogao da se snima onda u vikendici - rekao je Milan.

Autor: Teodora Mladenović