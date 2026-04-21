NI GRAM SRAMOTE! Sofija bez blama nastavlja da se valja u svojim lažima o odnosu sa Danetom, Terza promenio sve boje! (VIDEO)

Neverica!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević, kako bi progovorila o svom odnosu sa Danetom (70).

- Kažu da je 15% stanovništva polupalo televizore, koliko si lagala, kada je reč o Danetu. Rekla si da imaš desetak slika sa Danetom, pre toga si negirala da ga znaš, a napolju se pojavilo dvadesetak slika vaših. Imaš video-materijale iz Makedonije. Bila si kod Safeta u piceriji sa Danetom - kazao je voditelj.

- Ne znam ko je Safet, u piceriji sam bila - kazala je Sofija.

- Sofija, isplivali su dokazi. Lagala si od prvog dana i lagala si. Govorila si da ne poznaješ čoveka - rekao je voditelj.

- Ja na to nisam reagovala, jer on meni nije važna ličnost. On me ne zanima. Kad je pokrenuta priča da sam verena, ja sam rekla ''je l' taj deta rekao da sam verena za njega, je*em li mu mater?!'' - kazala je Sofija.

- Na slikama se vidi da si ti nasmejana na tim slikama koje su se pojavile, a govorila si da si se tek onako slikala - dodao je voditelj.

- Da li je Dane plaćao tvojoj majci kredite i lekove? - upitao je voditelj.

- Ne, nije. Moja mama nema kredite i lekove - kazala je Sofija.

- Da li te je Danetov sin dovezao do Beograda? - upitao je voditelj.

- Ne, nije - kazala je Sofija.

- Koliko Daneta tvoji roditelji poznaju? - upitao je voditelj.

- Poznaju ga koliko i ja - istakla je Sofija.

- Da li je Dane želeo da ti pomogne oko uređenja vikendice u Ralji? - upitao je voditelj.

- Da, želeo je. On je moj fan bio, želeo je da mi pomogne - kazala je Sofija.

- Koliko si puta bila u Makedoniji - upitao je voditelj.

- Bila sam jednom. Iz svojih razloga - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.