AKTUELNO

Zadruga

Uplašio se da je ona psihopata! Asmin doživeo amneziju na Jovanine poljupce, ona šokirala svojim priznanjem: Dopisivala sam se sa Janjušem sa šest lažnih profila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neverica!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Jovana Cvijanović ljubi Asmina Durdžića po vratu.

- Idu jedno uz drugo - rekla je Aneli.

- Popio sam deset piva, ne sećam se stvarno. Možda joj se omaklo - rekao je Asmin.

- Ne sećam se ni ja - rekla je Jovana.

- Top, ja ovo podržavam. ne volim ljude koji se ne sećaju. Ne znam šta se ovaj Bilal uspalio - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Bukti rat u Eliti: Sofija sasula Dači i Kačavendi sve u lice, Terza je svim silama brani od njihovih napada! (VIDEO)

- Ona je nagovarala svoju drugaricu da mene blamira. Između mene i ove devojke su iskrene emocije - rekao je Asmin.

- Nismo se mi ni ljubili - rekla je Jovana.

- Što nisam bio Bilal kad sam te branio? - skočio je Asmin.

- Kad nešto radite onda ne prebacujete - rekla je Maja.

- Da vidim kako će da se snađe kad je ceo sto bude gazio, a ja ću da budem kao lažni Bilal - rekao je Asmin.

- Sećam se ja svega, nisam ja on. On misli da je mene Maja nagovorila, ali mene ne može niko ni na šta da nagovori. On je duhovit i šarmantan, ali nismo mi vreme provodili zajedno. Rizikovala sam ja dosta u životu - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Asmin Durdžić ponovo raspalio vatru! Takmičari udružili snage da otvore Viktoru oči, ubeđeni da Mina ima skrivene emocije prema Alibabi! (VIDEO)

- Kaže Janjuš da je psiho - rekla je Ivana.

- Kakav psiho, posle 15 dana se pomirio sa mnom - rekla je Jovana.

- Agresivna nije bila neću da grešim dušu - rekao je Janjuš.

- Šest lažnih profila imam i on se sa svih šest dopisuje, ja priznajem - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Popuštaju im kočnice: Aneli i Asmin nikad bliži, ona mu prebacila muvanje sa Dušicom, pa zatražila samo JEDNO (VIDEO)

Zadruga

STRAH ME JE DA UZMEM DETE NA DVA DANA, IZMISLILE BI DA...:Asmin progovorio o Anelinim MORBIDNOSTIMA koje su sve ostavile bez teksta, ona iznela optužn

Zadruga

STANIJA NA APARATIMA: Asmin poklonio Maji čokoladicu za slatke snove, ona se oduševila (VIDEO)

Domaći

Aneli se raspala na komade: Luka pokušava da zataška istinu o intimnom snimku sa Ahmićevom, ona odlučila da progovori (VIDEO)

Domaći

TOTALNO NEOČEKIVANO! Uroš u ulozi muškarca, svojim performansom raspametio celu diskoteku: Ovakvu podršku nikad nije doživeo (VIDEO)

Domaći

KLELA SI SE U MAJKU! Bebica svim silama pokušava da zadrži Teodoru, ona mu se ponovo poigrala sa mozgom: Ne znam da li ga volim... (VIDEO)