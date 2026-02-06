Neverica!
U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Jovana Cvijanović ljubi Asmina Durdžića po vratu.
- Idu jedno uz drugo - rekla je Aneli.
- Popio sam deset piva, ne sećam se stvarno. Možda joj se omaklo - rekao je Asmin.
- Ne sećam se ni ja - rekla je Jovana.
- Top, ja ovo podržavam. ne volim ljude koji se ne sećaju. Ne znam šta se ovaj Bilal uspalio - rekla je Maja.
- Ona je nagovarala svoju drugaricu da mene blamira. Između mene i ove devojke su iskrene emocije - rekao je Asmin.
- Nismo se mi ni ljubili - rekla je Jovana.
- Što nisam bio Bilal kad sam te branio? - skočio je Asmin.
- Kad nešto radite onda ne prebacujete - rekla je Maja.
- Da vidim kako će da se snađe kad je ceo sto bude gazio, a ja ću da budem kao lažni Bilal - rekao je Asmin.
- Sećam se ja svega, nisam ja on. On misli da je mene Maja nagovorila, ali mene ne može niko ni na šta da nagovori. On je duhovit i šarmantan, ali nismo mi vreme provodili zajedno. Rizikovala sam ja dosta u životu - rekla je Jovana.
- Kaže Janjuš da je psiho - rekla je Ivana.
- Kakav psiho, posle 15 dana se pomirio sa mnom - rekla je Jovana.
- Agresivna nije bila neću da grešim dušu - rekao je Janjuš.
- Šest lažnih profila imam i on se sa svih šest dopisuje, ja priznajem - rekla je Jovana.
