Uplašio se da je ona psihopata! Asmin doživeo amneziju na Jovanine poljupce, ona šokirala svojim priznanjem: Dopisivala sam se sa Janjušem sa šest lažnih profila (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Jovana Cvijanović ljubi Asmina Durdžića po vratu.

- Idu jedno uz drugo - rekla je Aneli.

- Popio sam deset piva, ne sećam se stvarno. Možda joj se omaklo - rekao je Asmin.

- Ne sećam se ni ja - rekla je Jovana.

- Top, ja ovo podržavam. ne volim ljude koji se ne sećaju. Ne znam šta se ovaj Bilal uspalio - rekla je Maja.

- Ona je nagovarala svoju drugaricu da mene blamira. Između mene i ove devojke su iskrene emocije - rekao je Asmin.

- Nismo se mi ni ljubili - rekla je Jovana.

- Što nisam bio Bilal kad sam te branio? - skočio je Asmin.

- Kad nešto radite onda ne prebacujete - rekla je Maja.

- Da vidim kako će da se snađe kad je ceo sto bude gazio, a ja ću da budem kao lažni Bilal - rekao je Asmin.

- Sećam se ja svega, nisam ja on. On misli da je mene Maja nagovorila, ali mene ne može niko ni na šta da nagovori. On je duhovit i šarmantan, ali nismo mi vreme provodili zajedno. Rizikovala sam ja dosta u životu - rekla je Jovana.

- Kaže Janjuš da je psiho - rekla je Ivana.

- Kakav psiho, posle 15 dana se pomirio sa mnom - rekla je Jovana.

- Agresivna nije bila neću da grešim dušu - rekao je Janjuš.

- Šest lažnih profila imam i on se sa svih šest dopisuje, ja priznajem - rekla je Jovana.

