Gotova priča već: Anđelo sada siguran da su Bebica i Teodora na korak do pomirenja! (VIDEO)

Evo šta ih je odalo!

Robot Toša i Anđelo Ranković porazgovarali su o Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić kada je Anđelo priznao da jako uskoro očekuje njihovo pomirenje.

- Anđelo, šta misliš o ovima iz izolacije? - upitao je Toša.

- Mislim da će se pomiriti, nema tu šta jer je to već gotova priča - rekao je Anđelo.

- Misliš da je Beboni jedva čekao ovu situaciju? - upitao je Toša.

- Mislim da jeste. Muke moje, savetujem ga da ne gleda u nju i on kaže: ''Hoću, hoću'' i nastavi da je gleda - rekao je Anđelo.

- Vidim da te sve sluša - rekao je Toša.

- Ne znam da li da mu zavrnem česmu i da mu ne dozvolim da pije flašu vina? - upitao je Anđelo.

- Mogao bi - rekao je Toša.

Autor: N.P.