Već smo se pomirili, ali ti niko nije javio! Maja sve uradila da ponovo pridobije Asmina, Stanija sve posmatrala SA OSMEHOM! (VIDEO)

Da li ipak uspeti da izglade odnos?

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su da razgovaraju o svom odnosu, mogućem pomirenju ili definitivnom raskidu, dok su pojedini zadrugari sedeli u dvorištu i slušali.

- Je l' sam te molio šest puta da se smiriš, nasrnuo sam posle drugog šamara. Šta ti meni radiš već 20 dana, šta sam ja - rekao je Asmin.

- K*rvar, nasmejao si se - rekla je Maja.

- Ti meni ljubomorišeš na Milosavu. Nasmejem se Terzi ti reaguješ - žalio se on.

- Zato što si spletkara, ne verujem ti - rekla je Marinkovićeva.

- Hajde onda da se raziđemo - rekao je on.

- Ne može. Ali nije ti žao - navela je Maja.

- Jeste, ne znam da li mi je više žao ili me je više sramota - rekao je Asmin.

- Svi su se ovde naređali da slušaju, ne deri se. Rešeno je sve - rekla je Maja, aludirajući na Staniju.

- Pusti me pet dana samog - naveo je Durdžić.

- Ja jedva pet sati izdržala. Menjaćemo se - rekla je Maja.

- Tebi je u glavi samo da se drugi ne slade - rekao je Asmin.

- Mi smo se već pomirili ali ti niko nije javio - navela je Marinkovićeva.

