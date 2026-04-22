Prvo haos, a sada izvinjenja! Maja i Asmin se obratili porodicama, progovorili o drami, ona priznala da mu NE VERUJE, ali je i dalje sa njim (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelji radio emisije "Amnezija" Filip Đukić i Bora Santana ugostili su Maju Marinković i Asmina Durdžića, koji su progovorili o svađi koju su imali rano jutros.

- Čuli smo da te je Maja udarila, da je Terza jedva razdvojio, da ti je ljubomorisala zbog Stanije - rekao je Bora.

- Nije Stanija problem, bili smo na žurki, ja sam joj nešto rekao što mi je rekla Milosava. Misli da sam skupljao informacije iz spoljnog sveta. Posvađali smo se, otišli smo u krevet da legnemo, vodili smo ljubav. Legao sam, pa je ponovo počela da mi prebacuje, rekao sam joj da to ne radi. Opalila mi je jednu šamarčinu zbog ljubomorne scene, nema veze s Stanijom, nego da li sam se raspitivao. Okrenuo sam se, ona mi je stavila masku da spavam, ona me je probudila i rekla: "Okreni se i gledaj u mene", ja sam joj rekao: "pusti me da spavam", onda je ona 15 puta rekla: "odgovori mi". Ja hodam po imanju kao mumija, ne gledam ni u koga, gledam u pod. Ja sam se njoj nasmejao u lice kada mi je ponovila 15. put: "odgovori mi". Ako potvrdim ono što ona misli, problem, ako ne, onda problem. Želim da se izvinim i njenoj i mojoj porodici. Spavao sam na stolu u zatvoru, razmišljao sam, ukočio sam se. Hteo sam da završim odnose, popričali smo normalno, rekla je da će da se promeni i ja sam rekao, ne znam samo šta treba da promenim - rekao je Asmin.

- Šta da odgovori?! Da li je istina da on završava u tebe i da ste imali odnose od minut i po - pitao je Bora.

- Imali smo odnose, ali nije svađa počela zbog toga. Problem su bile informacije i pogledi koji nemaju veze s tom temom. Nastao je problem kada mi je rekao da mu je nešto preneto dok sam ja spavala, na šta sam ja izgorela. Šta to znači?! Znači da ga nešto kopka. Posle toga je sve bilo kako je rekao, ali kada smo se vratili na žurku po viski, tu je nastao problem. Ja sam videla, snimila nešto što mi se ne dopada - rekla je Maja.

- Svađa oko minutaže je subota, a ono što sam rekao za zubić vilu je od jutros - upao je Uroš.

- Izgorela sam za to što mi je on sam rekao da je njemu preneto.Jeste nasrnuo, izgledalo je jezivo, posle toga smo se vređali, ja se izvinjavam, ali ne znam da li neko može da prihvati to. Ja jesam neko ko je bolesno ljubomoran i posesivan, trpim pritisak zbog njegovih prethodnih odnosa, a najveći problem našeg odnosa je nepoverenje. Ne kažem da on meni daje povoda, on mene poštuje i gleda me kao malo vode na dlanu, ali ja mnogo stvari slušam i njegove bivše partnerke me provociraju. Je*iga, kada ti se sve nakupi, taj pritisak i naš odnos takav kakav jeste dođe do ovoga - rekla je Maja.

- Mnogi komentarišu i slade se, čuli smo da pričaju po kući da je to tek početak. Sinoć je Stanija komentarisala sa ljudima po kući, pa i Aneli je, ali im je drago - rekao je Santana.

- Imaju pravo, možda bih se i ja sladila. Ne intresuju me ni ona ni Aneli, nisu mi one problem, ja sam sa njim. Da je želeo da bude sa Stanijom ili sa Aneli, bio bi. Konkretno sinoć je bilo to vezano za te informacije, nema veze sa tim. Kada je bio problem subota, ja sam rekla, ja ne lažem, nemam problem da kažem. Ne daje mi povoda ni sekundu za bivše, ja vidim da su one te koje se konstantno guraju ispred - rekla je Marinkovićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić