Bez dlake na jeziku!
Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković, kako bi progovorila o umešanosti Anđela Rankovića u njen odnos sa Aneli Ahmić.
- Neću veštačku frku, neću veštačku svađu, ako dođe do toga prirodno, okej. Ja ne želim da mene neko miri i tako dalje - rekla je Maja.
- Ja nisam rekao da treba da se miri - rekao je Anđelo.
- Ne želim da se lažno spušta lopta, bolje da budem iskreno loša s nekim, nego lažno dobra - rekla je Maja.
- Ne mora da nam se pravda, postoji u pitanju da je to rekao. Deo gledališta koji je postavio ovo pitanje, njima je jasno. On pravda prijateljstva sa Aneli i Majom time što je fino poručio Maji da se ne vređaju. Dokazaćemo da je čovek lažan u svim međuljudskim odnosima - rekao je Ivan.
- Šta ćeš sa čovekom koji ne planira da ima decu - pitao je Anđelo.
- Najveća laž bi bila spuštanje lopte između mene i nje posle reči izgovorenih na Norin rođendan. Ja Maju ne vidim, kada me dira, diraću je - rekla je Aneli.
- Ja da želim da spustim loptu, ona bi je spustila - rekla je Maja.
Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.
- Kada ćeš se okaniti Maje, Aneli je sto puta jača riba od nje - glasilo je pitanje.
- Nije sve u lepoti, ali je Maja žena s kojom možeš da odeš gde god želiš, a sa Aneli ne možeš ni u Derventu, blamira te gde god stigne. Maja ima damsko ponašanje, ali ima i to kvarno - rekao je Asmin.
- Ja ne želim ovo da komentarišem, čovek nije normalan šta priča - rekla je Aneli.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić