AKTUELNO

Zadruga

Ona je dama, a kvarna, dok je Aneli blam i do Dervente: Maja misli da može ponovo da počne da se druži sa Ahmićevom, Asmin otkrio kada će se okaniti Marinkovićeve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković, kako bi progovorila o umešanosti Anđela Rankovića u njen odnos sa Aneli Ahmić.

- Neću veštačku frku, neću veštačku svađu, ako dođe do toga prirodno, okej. Ja ne želim da mene neko miri i tako dalje - rekla je Maja.

- Ja nisam rekao da treba da se miri - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne želim da se lažno spušta lopta, bolje da budem iskreno loša s nekim, nego lažno dobra - rekla je Maja.

- Ne mora da nam se pravda, postoji u pitanju da je to rekao. Deo gledališta koji je postavio ovo pitanje, njima je jasno. On pravda prijateljstva sa Aneli i Majom time što je fino poručio Maji da se ne vređaju. Dokazaćemo da je čovek lažan u svim međuljudskim odnosima - rekao je Ivan.

- Šta ćeš sa čovekom koji ne planira da ima decu - pitao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveća laž bi bila spuštanje lopte između mene i nje posle reči izgovorenih na Norin rođendan. Ja Maju ne vidim, kada me dira, diraću je - rekla je Aneli.

- Ja da želim da spustim loptu, ona bi je spustila - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Kada ćeš se okaniti Maje, Aneli je sto puta jača riba od nje - glasilo je pitanje.

- Nije sve u lepoti, ali je Maja žena s kojom možeš da odeš gde god želiš, a sa Aneli ne možeš ni u Derventu, blamira te gde god stigne. Maja ima damsko ponašanje, ali ima i to kvarno - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne želim ovo da komentarišem, čovek nije normalan šta priča - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može ona kopitarka da se poredi sa Majom: Kačavenda preko Marinkovićeve ZGAZILA Aneli, pa se obratila Asminu: Šta god... (VIDEO)

Zadruga

Maja 'obrnula palačinku'! Asmin ne prestaje da se ponižava zbog Marinkovićeve, Matora je raskrinkala: Po ceo dan priča o Caru, a rekla je da NEĆE! (VI

Zadruga

Šok! Mina misli da Maja ne može da morališe, ona joj uzvratila duplo (VIDEO)

Zadruga

Kod nje, Site i Grofice sve što nije normalno je DIVOTA: Asmin unakazio Aneli, tvrdi da može da je ima kada god poželi (VIDEO)

Zadruga

OVO JE NAJISKRENIJA LJUBAV: Ivan smatra da Maja i Asmin uporno beže od svojih emocija, Aneli im dala BLAGOSLOV: Želim im sreću! (VIDEO)

Zadruga

Iskrena do koske! Maja progovorila o ideji da se Nora vidi s Asminom i Aneli za njen rođendan (VIDEO)