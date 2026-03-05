Ona je dama, a kvarna, dok je Aneli blam i do Dervente: Maja misli da može ponovo da počne da se druži sa Ahmićevom, Asmin otkrio kada će se okaniti Marinkovićeve (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević podigao je Maju Marinković, kako bi progovorila o umešanosti Anđela Rankovića u njen odnos sa Aneli Ahmić.

- Neću veštačku frku, neću veštačku svađu, ako dođe do toga prirodno, okej. Ja ne želim da mene neko miri i tako dalje - rekla je Maja.

- Ja nisam rekao da treba da se miri - rekao je Anđelo.

- Ne želim da se lažno spušta lopta, bolje da budem iskreno loša s nekim, nego lažno dobra - rekla je Maja.

- Ne mora da nam se pravda, postoji u pitanju da je to rekao. Deo gledališta koji je postavio ovo pitanje, njima je jasno. On pravda prijateljstva sa Aneli i Majom time što je fino poručio Maji da se ne vređaju. Dokazaćemo da je čovek lažan u svim međuljudskim odnosima - rekao je Ivan.

- Šta ćeš sa čovekom koji ne planira da ima decu - pitao je Anđelo.

- Najveća laž bi bila spuštanje lopte između mene i nje posle reči izgovorenih na Norin rođendan. Ja Maju ne vidim, kada me dira, diraću je - rekla je Aneli.

- Ja da želim da spustim loptu, ona bi je spustila - rekla je Maja.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Kada ćeš se okaniti Maje, Aneli je sto puta jača riba od nje - glasilo je pitanje.

- Nije sve u lepoti, ali je Maja žena s kojom možeš da odeš gde god želiš, a sa Aneli ne možeš ni u Derventu, blamira te gde god stigne. Maja ima damsko ponašanje, ali ima i to kvarno - rekao je Asmin.

- Ja ne želim ovo da komentarišem, čovek nije normalan šta priča - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić