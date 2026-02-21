OVO JE NAJISKRENIJA LJUBAV: Ivan smatra da Maja i Asmin uporno beže od svojih emocija, Aneli im dala BLAGOSLOV: Želim im sreću! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala ljubavni klip sa Asminom Durdžićem.

- Kad čujem ovu muziku pozadini, deluje kao da tu nešto postoji, ali sam ja jasno stavila do znanja da sa njim nemam ništa. Od tog odnosa nema ništa. Stavila sam tačku na svaku komunikaciju sa njim - kazala je Maja.

- Ona je povređena i sujetna devojka. Bio bih sa njom da sam hteo - kazala je Maja.

- Po mom mišljenju, ovo je najveća ljubav, ali zabranjena. Ona je sazrela kao žena, verujem da je ljubav tu. Muškarac je bira, a ona u tome uživa - kazao je Ivan.

- Saglasna sam sa Ivanom. Gledaoci sa punim pravom vide ovde ljubav. Bolji je prema Maji, nego prema meni nekad. Nemam emociju prema njemu, ne boli me sve ovo. Želim im sreću - kazala je Aneli.

- Aneli nije ravnodušna, ali to je njeno pravo da priča. Ja sam rekla svoje, ne bih bila sa Asminom - kazala je Maja.

- Ti si devojka koja govori da ne bi bila sa muškarcem koji ima dete, a sa Carem si bila - dodala je Aneli.

- Trajno ne bih bila sa muškarcem koji ima dete - kazala je Aneli.

- Da postoji peckanje i koketiranje između Maje i Asmina, postoji. Da je to fer prema njenoj drugarici Staniji, nije - rekao je Uroš.

Autor: S.Z.